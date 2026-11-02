בוי ג'ורג' הגיע לישראל ונפגש עם הרצוג: "השיר על נרצחי הנובה עלה לי בהרבה חברים"

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו היום (שני) בבית הנשיא בירושלים את הזמר הבריטי בוי ג'ורג', שהגיע לישראל לקראת שתי הופעות בתל אביב, אחת מהן תוקדש לקהילת פסטיבל הנובה. במפגש השתתפו גם שורד השבי אלקנה בוחבוט, נשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל סילבן אדמס וגיא בסר, מבעלי חברת לייב ניישן ישראל.

בוי ג'ורג', סולן להקת Culture Club ואחד מכוכבי הפופ הבולטים של שנות ה-80, הביע לאורך השנים תמיכה בישראל והתנגד לקריאות להחרמתה. בקיץ האחרון פרסם את השיר "We Will Dance Again", המוקדש לקהילת הנובה ולזכר נרצחי הטבח ב-7 באוקטובר.

במהלך המפגש העניק הרצוג לזמר דגם של פרחי כלנית, המסמלים את ההנצחה באתר פסטיבל הנובה ברעים. "בעולמות התרבות, האמנות והמוזיקה, שאמורים לקרב בין בני אדם, ראינו זן מיוחד של אפליה נגד ישראלים ויהודים", אמר הנשיא. "אבל אתה, בוי ג'ורג', עמדת בבהירות מוסרית והעברת מסר פשוט ועמוק של הגינות".

בוי ג'ורג' התייחס למחיר האישי ששילם בעקבות השיר: "השיר 'We Will Dance Again' אילץ אותי להתבגר. כוכב רוקנרול אף פעם לא צריך להתבגר, אבל החוויה הזו פקחה את עיניי למה שקורה סביבנו. היא עלתה לי בהרבה חברים, שחלקם אפילו לא נפרדו, אלא פשוט השתתקו". הוא הוסיף: "גם אם הייתי כותב את השיר רק בשביל האנשים שנרצחו בנובה, זו הייתה סיבה מספיק טובה. אני לא מתחרט על מה שעשיתי, מישהו היה צריך לעשות את זה".

שורד השבי אלקנה בוחבוט, שנחטף ממסיבת הנובה, הודה לזמר: "עבורי מילות השיר של בוי ג'ורג' הן החיים עצמם. נחטפתי מפסטיבל הנובה, מקום שאנשים באו אליו כדי לחגוג חיים ומוזיקה. ניסו לקחת מאיתנו את החופש שלנו אבל לא ייקחו מאיתנו את הרוח שלנו. היום, אחרי 738 ימים בשבי, אני עומד כאן חופשי".