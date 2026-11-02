הליכוד עשוי להתנגד לאישור תוצאות הבחירות: ההמלצה שהוצגה בדיון אצל נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אתמול (ראשון) ישיבה שעסקה בתוצאות הבחירות ובחשדות לזיופים בחברה הערבית. כך על פי פרסום של עמיאל ירחי ב-i24NEWS. לפי נוכחים בישיבה, ח"כ עמית הלוי, המייצג את הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית, המליץ להצביע בוועדה נגד אישור התוצאות, בנימוק שהחשדות עדיין נבדקים. מפלגת עוצמה יהודית כבר הודיעה שנציגה יתנגד לאישור תוצאות הבחירות.

משמעות ההמלצה היא שנציגי הליכוד יתנגדו לאישור הרשמי של חישוב התוצאות וחלוקת המנדטים במליאת הוועדה. מבחינה ציבורית, הצבעה כזו תבטא הסתייגות מתקינות התוצאות. אם יתגבש רוב שיסרב לאשרן וייעשה ניסיון לעכב את פרסומן, הדבר עשוי להוביל לעימות משפטי ולפנייה דחופה לבג"ץ, כדי לחייב את הוועדה לפרסמן.

לפי המכון הישראלי לדמוקרטיה, חברי הוועדה רשאים להצביע על טעויות בחישוב התוצאות ולדרוש את תיקונן בתוך המועד הקבוע בחוק. החוק מחייב לפרסם את התוצאות ברשומות עד יום רביעי הקרוב, 4 בנובמבר.

בירור טענות לזיופים שעשויים להשפיע על התוצאות נעשה באמצעות ערעור בחירות לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, ככלל בתוך 14 ימים מפרסומן. בית המשפט מוסמך לתקן את התוצאות או להורות על בחירות חוזרות בכלל הקלפיות או בחלקן.

יו"ר ישר גדי איזנקוט: "הליכוד ונתניהו ממשיכים בכל העוצמה במתקפת דה-לגיטימציה הרסנית ואלימה על תוצאות הבחירות וועדת הבחירות המרכזית. זוהי מתקפה ישירה על הדמוקרטיה הישראלית, שמחדדת את הסכנה הכבדה שבהמשך שליטת הליכוד ונתניהו ואחיזתם במוקדי הכוח והשלטון".