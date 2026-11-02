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משפט ופלילים

גבר נורה למוות ברהט ושניים נפצעו, החשד: סכסוך בין משפחות

יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
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עדכון אחרון: 02.11.2026 | 19:14
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גבר נורה למוות היום (שני) ברהט. בתקרית הירי נפצע גבר אחד קשה ושני גברים נוספים נפצעו בינוני, השלושה פונו לקבלת טיפול רפואי אך בהמשך נקבע מותו של הפצוע קשה.

המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה, באיסוף ממצאים וראיות בזירה ובביצוע סריקות לאיתור החשודים. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא סכסוך פלילי בין משפחות.

במד"א הודיעו טרם נקבע מותו של הנרצח כי שלושת פצועי הירי הם צעירים בשנות ה-20 לחייהם. אנשי מד"א מאלק אבו ערארה ואחמד אלגרינאווי: "כשהגענו למקום הבחנו בפצועים שהובאו אל המרפאה לאחר שנפצעו באירוע אלימות, בין הפצועים הבחנו בצעיר בן 23 כשמצבו קשה ולא יציב והוא סובל מפציעה חודרת, וב-2 צעירים, בני 23 ו-26 במצב בינוני, גם הם עם פציעה חודרת. הענקנו לשלושת הפצועים טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים."

תגיות:
פעמון

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