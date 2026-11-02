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צבא וביטחון

צה"ל: כוחות הביטחון הותקפו בפינוי מאחז, 18 ישראלים נעצרו

המאחז שפונה נמצא בשטח B, סמוך לאריאל וליישוב הפלסטיני סלפית. לפי צה"ל יצאו ממנו "פעולות אלימות ולא חוקיות באופן חזרתי". במהלך הפינוי פורעים חסמו כבישים והבעירו צמיגים

כוחות הביטחון בזמן פינוי המאחז 'עורי ישראל' (צילום: פלאש90)
כוחות הביטחון בזמן פינוי המאחז 'עורי ישראל' (צילום: פלאש90)
דבר
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עדכון אחרון: 02.11.2026 | 19:50
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צה"ל הודיע היום (שני) כי נעצרו 18 ישראלים במהלך פינוי המאחז הבלתי חוקי 'עורה ישראל', בגין תקיפה והפרעה לכוחות הביטחון. המאחז נמצא באזור העיר אריאל, סמוך ליישוב הפלסטיני סלפית, בשטח B המוגדר בשליטה צבאית ישראלית ואזרחית פלסטינית. לפי צה"ל מהמאחז "יצאו באופן חזרתי פעולות אלימות ולא חוקיות".

פורעים ישראלים הציתו צמיגים והציבו חסמים בכבישים מרכזיים במרחב במטרה למנוע את הפינוי, כך לפי צה"ל. כתוצאה מכך, נחסמו הבוקר כבישים וצירים ראשיים, מה שיצר עומסי תנועה באזור.

פינוי המאחז 'עורה ישראל' (צילום: פלאש90)
פינוי המאחז 'עורה ישראל' (צילום: פלאש90)

"עשרות פורעים נהגו באלימות פיזית ומילולית נגד כוחות הביטחון, זאת על אף מאמצי הכוחות להימנע מעימות פיזי", נמסר. כוחות הביטחון גם תפסו מספר רכבים, שבאחד מהם אותרו חומרי בעירה, כלי תקיפה ותרסיס גז פלפל.

ערוצים המזוהים עם נוער הגבעות והחוות טענו כי כוחות הביטחון הרסו מכוניות באמצעות כלים הנדסיים והרסו בית כשתושבים נמצאים על הגג.

צה"ל הודיע שפינוי המאחז היה "אכיפה חוזרת נגד רכיבי בינוי לא חוקיים שנבנו תחת צו שטח צבאי סגור". לפי דיווחים בכלי תקשורת ישראליים, הצבא ניסה לפנות את המאחז כבר 15 פעמים בעבר.

תגיות:
פעמון

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