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עבודה

שביתות במפעלי אאודי ומרצדס בגרמניה; העובדים דורשים העלאת שכר של 5%

איגוד עובדי המתכת IG Metall הרחיב את שביתות האזהרה במסגרת סכסוך עבודה הנוגע ל-3.7 מיליון עובדים | המעסיקים מציעים העלאה של 1.3% בלבד, החל מיולי 2028 | השביתות צפויות להימשך לאורך השבוע

עובדי פרוקטר אנד גמבל משתתפים בשביתת אזהרה ליד מפעל מרצדס בברלין, היום (צילום: Annegret Hilse/Reuters)
עובדי פרוקטר אנד גמבל משתתפים בשביתת אזהרה ליד מפעל מרצדס בברלין, היום (צילום: Annegret Hilse/Reuters)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
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עדכון אחרון: 03.11.2026 | 0:33
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עובדים במפעלי אאודי, מרצדס וטאטא סטיל בגרמניה השביתו היום (שני) את עבודתם במסגרת גל שביתות אזהרה בענפי המתכת והחשמל במדינה. השביתות, שמוביל איגוד העובדים IG Metall, נועדו להגביר את הלחץ על המעסיקים במסגרת משא ומתן על הסכמי שכר הנוגעים לכ-3.7 מיליון עובדים.

האיגוד, מהגדולים בגרמניה, דורש העלאת שכר של 5% למשך תקופת הסכם של שנה, לצד הבטחת ביטחונם התעסוקתי של העובדים ושמירה על מפעלי התעשייה. האיגוד דורש גם מנגנונים לשיתוף העובדים ברווחים בענפים שבהם החברות מציגות ביצועים כלכליים טובים.

מנגד, ארגוני המעסיקים הציעו במסגרת סבב המשא ומתן השני מענק חד-פעמי ביולי 2027, בגובה 1% מהשכר השנתי, והעלאת שכר של 1.3% החל מיולי 2028. ההצעה כוללת גם אפשרות לחברות שנקלעו לקשיים כלכליים להימנע מתשלום המענק.

באיגוד העובדים דחו את ההצעה בטענה שהיא אינה מפצה על עליית המחירים, ומשמעותה שחיקה בשכר הריאלי. המעסיקים טוענים מנגד כי התעשייה הגרמנית מתמודדת עם משבר כלכלי עמוק, המקשה על החברות להגדיל את הוצאות השכר.

שביתות האזהרה, שהחלו אתמול עם תום תקופת השקט התעשייתי, צפויות להימשך לאורך השבוע. לפי האיגוד, פעולות מחאה מתוכננות ביותר מ-2,000 חברות. האיגוד צפוי לפרסם ביום שישי נתונים על מספר המשתתפים בשביתות.

בסבב המשא ומתן הקודם, שנערך ב-2024, השתתפו בשביתות האזהרה יותר מ-100 אלף עובדים בימי השיא. בשלב זה טרם פורסם מספר המשתתפים בגל השביתות הנוכחי.

 

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תגיות:
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