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מזג האוויר

מזג האוויר: מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות

מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר | הטמפרטורות ירדו, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב, אך יישארו גבוהות מעט מהרגיל לעונה | מחר צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות

תל אביב ביום מעונן (צילום ארכיון: shutterstock)
תל אביב ביום מעונן (צילום ארכיון: shutterstock)
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עדכון אחרון: 03.11.2026 | 6:40
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    מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב. למרות ההתקררות, הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה במרבית האזורים. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

    מחר יהיה מעונן חלקית, ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שישובו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15–22, תל אביב 20–26, חיפה 20–25, צפת 16–22, קצרין 17–27, טבריה 19–28, נצרת 18–27, עפולה 16–28, בית שאן 19–30, לוד 17–27, אשדוד 18–26, עין גדי 24–30, באר שבע 17–26, מצפה רמון 18–25, אילת 21–32.

    תגיות:
    פעמון

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