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צבא וביטחון

המשטרה והשב"כ: שישה חשודים מאזור ג'נין ייצרו רקטה וביצעו שלושה שיגורי ניסוי

הצהרת תובע הוגשה נגד ששת החשודים, בשנות ה-30 לחייהם, שנעצרו במסגרת חקירה שנמשכה כמה חודשים | לפי המשטרה והשב"כ, החוליה קיבלה מגורם מחוץ לישראל הנחיות לייצור חומרי נפץ באמצעות אפליקציית מסרים | ברשות החשודים נתפסו רובה M16, גוף RPG וחומרים כתובים לייצור אמצעי לחימה

אמצעי לחימה ובהם וגוף RPG שנמצאו (צילום: דוברות המשטרה)
אמצעי לחימה ובהם וגוף RPG שנמצאו (צילום: דוברות המשטרה)
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עדכון אחרון: 03.11.2026 | 10:55
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שישה תושבי אזור ג'נין, בשנות ה-30 לחייהם, נעצרו בחשד למעורבות בתשתית לייצור רקטות ומטעני חבלה שנועדו לשמש נגד ישראל וכוחות הביטחון, כך הודיעו היום (שלישי) המשטרה והשב"כ. במהלך סוף השבוע הוגשה נגד השישה הצהרת תובע, וכתב אישום צפוי להיות מוגש נגדם בימים הקרובים.

המעצרים בוצעו במסגרת חקירה שניהלו בחודשים האחרונים היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ש"י והשב"כ. במהלך החקירה נתפסו אמצעי לחימה, בהם רובה M16 וגוף RPG.

אמצעי לחימה ובהם רובה M16 וגוף RPG שנמצאו (צילום: דוברות המשטרה)
אמצעי לחימה ובהם רובה M16 וגוף RPG שנמצאו (צילום: דוברות המשטרה)

לפי הודעת המשטרה והשב"כ, מהחקירה עלה כי החשודים ייצרו גוף רקטה ומטעני חבלה, וערכו ניסויים שכללו שלושה שיגורי ניסוי. עוד התברר כי החשוד המרכזי בפרשה עמד בקשר עם גורם מחוץ לישראל, שהעביר לחוליה באמצעות אפליקציית מסרים מידע על החומרים הדרושים לייצור חומרי נפץ.

בנוסף לאמצעי הלחימה, נתפסו מסמכים שהכילו מידע והוראות להכנת חומרי נפץ, רקטות ומטענים. לפי המשטרה והשב"כ, אמצעי הלחימה נועדו לשמש נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון.

תגיות:
פעמון

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