המשטרה והשב"כ: שישה חשודים מאזור ג'נין ייצרו רקטה וביצעו שלושה שיגורי ניסוי

שישה תושבי אזור ג'נין, בשנות ה-30 לחייהם, נעצרו בחשד למעורבות בתשתית לייצור רקטות ומטעני חבלה שנועדו לשמש נגד ישראל וכוחות הביטחון, כך הודיעו היום (שלישי) המשטרה והשב"כ. במהלך סוף השבוע הוגשה נגד השישה הצהרת תובע, וכתב אישום צפוי להיות מוגש נגדם בימים הקרובים.

המעצרים בוצעו במסגרת חקירה שניהלו בחודשים האחרונים היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ש"י והשב"כ. במהלך החקירה נתפסו אמצעי לחימה, בהם רובה M16 וגוף RPG.

לפי הודעת המשטרה והשב"כ, מהחקירה עלה כי החשודים ייצרו גוף רקטה ומטעני חבלה, וערכו ניסויים שכללו שלושה שיגורי ניסוי. עוד התברר כי החשוד המרכזי בפרשה עמד בקשר עם גורם מחוץ לישראל, שהעביר לחוליה באמצעות אפליקציית מסרים מידע על החומרים הדרושים לייצור חומרי נפץ.

בנוסף לאמצעי הלחימה, נתפסו מסמכים שהכילו מידע והוראות להכנת חומרי נפץ, רקטות ומטענים. לפי המשטרה והשב"כ, אמצעי הלחימה נועדו לשמש נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון.