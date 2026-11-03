החלו בחירות האמצע בארה"ב: טראמפ מכין את הקרקע לערעור על התוצאות

אזרחי ארצות הברית יכריעו היום (שלישי) מי ישלוט בקונגרס בבחירות אמצע הכהונה, מה שמהווה מבחן לשנתיים הראשונות בכהונתו השנייה של הנשיא דונלד טראמפ. הקלפיות הראשונות בחוף המזרחי נפתחו ליום ההצבעה האחרון בין 06:00 ל-07:00 בבוקר לפי השעון המקומי (בין 13:00 ל-14:00 בשעון ישראל), והקלפיות האחרונות באלסקה ובהוואי יפתחו כעשר שעות מאוחר יותר. תוצאות אמת ראשונות במדינות המזרח יתפרסמו לפנות בוקר ביום רביעי, ועד רביעי בשעה 08:00 שעון ישראל ייסגרו כל הקלפיות והתמונה תתחיל להתבהר.

יותר מ-57 מיליון אמריקאים, מתוך כ-250 מיליון בעלי זכות בחירה, כבר הצביעו לפני יום הבחירות, ולפי AP, היקף ההצבעה המוקדמת צפוי לעלות על זה שנרשם בבחירות אמצע הכהונה הקודמות. כל 435 המושבים בבית הנבחרים עומדים לבחירה, לצד 35 מתוך 100 מושבי הסנאט. כדי להשיג רוב בכל אחד מבתי הקונגרס, הדמוקרטים צריכים להגדיל את כוחם בשלושה מושבים לפחות בבית הנבחרים, ובארבעה בסנאט.

בית נבחרים או סנאט בשליטה דמוקרטית יוכל לפתוח בחקירות בנוגע למה שהדמוקרטים מתארים כניצול השלטון בידי ממשל טראמפ לטובת אינטרסים אישיים, ולדרוש ויתורים בתמורה לאישור חקיקה. סנאט בשליטה דמוקרטית יוכל גם לחסום מינויים של טראמפ, לרבות מינויים לבית המשפט העליון של ארצות הברית, אם יתפנו בו מושבים.

לפי סקרים והערכות של רויטרס, הדמוקרטים זוכים ליתרון במאבק על בית הנבחרים, ואילו השליטה בסנאט עדיין פתוחה. ברקע ניצבים תסכול הבוחרים מיוקר המחיה ומהמלחמה עם איראן, לצד ניסיונות הנשיא להתערב בניהול הבחירות ולהטיל ספק בתוצאותיהן אם הרפובליקנים יפסידו.

ההצבעה התנהלה עד כה עם מעט תקלות יחסית, ובתי המשפט בלמו את מרבית המהלכים של טראמפ, שמנסה זה חודשים להשתמש בסמכויות הנשיאות כדי להטות לטובתו את הבחירות. אולם החשש ממאבקים שיימשכו גם בספירת הקולות ובאישור התוצאות נותר בעינו.

טראמפ אף הגביר את התבטאויותיו בשאלת הלגיטימיות של תוצאות הבחירות, כפי שעשה בעבר. שבוע לפני יום הבחירות, כשכתב שאל אותו אם יקבל את התוצאות, הוא השיב: "אקבל אותן אם הבחירות יהיו הוגנות", אמר.

ממשל טראמפ מנסה להתערב בבחירות

משרד המשפטים והמשרד לביטחון המולדת בממשלו היו מעורבים במבצע רחב היקף לאיתור מצביעים שאינם אזרחי ארצות הברית. בשלב מסוים אף נערך מבצע מתוקשר לפני עלות השחר, ובו נעצרו יותר מ-24 בני אדם בקליפורניה. משרד המשפטים תכנן את מבצע הפיקוח הגדול בתולדותיו על קלפיות ביום הבחירות, ומולו נערכו הדמוקרטים וארגונים המזוהים עימם למאמץ פיקוח גדול אף יותר. לבקשת הנשיא, המשרד גם הגיש תביעה למניעת האישור הרשמי של תוצאות הבחירות באלסקה, אם תוצאת המרוץ לסנאט תהיה לטובת הדמוקרטים.

במקביל, טענותיו הכוזבות החוזרות ונשנות של טראמפ על הונאת בחירות נרחבת הביאו את הגורמים הממונים על הבחירות ואת הארגונים הדמוקרטיים ברחבי המדינה להיערך לאפשרות שסוכני הגירה יגיעו לאתרי הצבעה, או לתפיסת מכשירי הצבעה בידי כוחות האכיפה הפדרליים.

אפילו נתוני המעצרים והאישומים של הממשל עצמו המחישו את מה שמחקרים וחקירות של המדינות מבהירים כבר שנים: מקרים שבהם מי שאינם אזרחים מצביעים בבחירות הם נדירים ביותר.

עד כה, אף אחד מהצעדים שמהם חששו הדמוקרטים יותר מכול לא התממש, והמהלכים המשפטיים של טראמפ נבלמו ברובם בבתי המשפט. אחד מניסיונותיו הבולטים ביותר של הממשל להתערב בבחירות במדינות נדחה ביום שני בלילה בבית המשפט העליון של ארצות הברית: בית המשפט דחה את דרישתו לחייב את קליפורניה להפריד אלפי פתקי הצבעה מיתר הפתקים, במסגרת מאמציו לאתר מצביעים שאינם אזרחים.

לפני פחות מחודשיים נחל הנשיא תבוסה נוספת בבית המשפט העליון: בית המשפט דחה את ניסיונו להגביל הצבעה בדואר באמצעות שינויים בשירות הדואר. ההוראה הזאת נכללה באחד משני צווים נשיאותיים שעליהם חתם טראמפ בכהונתו השנייה, בניסיון להעביר היבטים מסוימים של ניהול הבחירות לשליטה פדרלית, אף שהחוקה מעניקה למדינות, ובמקרים מסוימים לקונגרס, את הסמכות לקבוע את כללי הבחירות.

עשרות אלפי קולות הגיעו באיחור – ולא ייספרו

השיבושים המשמעותיים ביותר לקראת יום הבחירות היו ניסיונות ההתערבות של ממשל טראמפ. ארגונים למען זכות ההצבעה, הדמוקרטים ומשרד המשפטים הגישו שורה ארוכה של מסמכים משפטיים שעסקו בחשדות להצבעה של מי שאינם אזרחים, במשקיפי בחירות פדרליים, בהפחדת בעלי תפקידים במערך הבחירות מצד הרשויות הפדרליות ובחששות נוספים.

עם זאת, קיימים גורמים נוספים שעשויים להקשות על הבוחרים: מנהלי הבחירות ופעילים למען זכות ההצבעה המליצו לבוחרים שמוסרים ברגע האחרון מעטפות הצבעה שלא בקלפי להשתמש בתיבות איסוף ייעודיות או למסור אותן אישית באתרי ההצבעה, במקום לשלוח אותן בדואר. ההמלצה ניתנה בעקבות חששות ששינויים שנעשו לאחרונה בפעילות שירות הדואר האמריקאי עלולים לעכב את החתמת המעטפות בחותמת דואר, וכך למנוע את ספירת הקולות. בבחירות המקדימות שנערכו השנה בקליפורניה, באורגון ובוושינגטון – מדינות ששולחות פתקי הצבעה בדואר לכל הבוחרים – לא נספרו קולותיהם של עשרות אלפי מצביעים משום שמעטפותיהם הגיעו באיחור או נשאו חותמת דואר מתאריך מאוחר מדי.

בנוסף, גשמים עזים ושיטפונות בזק שפקדו בסוף השבוע אזור נרחב בדרום־מערב ארצות הברית צפויים להקשות על חלק מהמצביעים להגיע לקלפיות באזורים מסוימים בקולורדו, באריזונה ובניו מקסיקו. מיקומן של מרבית הקלפיות לא השתנה, אך ייתכן שיוכרז על שינויים נוספים לאחר שהרשויות יעריכו את המצב.