תוספת שכר אחוזית ומענק שנתי: נחתם הסכם קיבוצי במכון מופ"ת

ההסתדרות, הנהלת מכון מופ"ת וועד העובדים חתמו על הסכם קיבוצי חדש במכון, המעגן שורה של הטבות ושיפורים בתנאי ההעסקה של העובדים. ההסכם יחול על כלל עובדי המכון ותוקפו עד סוף שנת 2029.

ההסכם כולל בין היתר מענק של מאות שקלים נוספים לכל עובדת ועובד מדי שנה; קידומי שכר אחוזיים לכלל העובדים, הגדלה משמעותית של תקציב הרווחה לטובת פעילויות, הטבות ורווחת העובדים והחלת הסדר הנסיעות על כלל העובדים בצורה אחידה ושוויונית.

מכון מופ"ת הוא המכון הארצי למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים ובחינוך, ומחבר בין האקדמיה, השדה החינוכי, משרד החינוך וארגונים חברתיים. מטרתו היא לקדם שינוי מערכתי מבוסס מחקר מקצועי ושותפויות רחבות, באמצעות מחקר יישומי, פיתוח תוכניות ולמידה מקצועית.

אורנה אבידן, יו"ר מרחב תל אביב יפו בהסתדרות: "ההסכם מבטא את המחויבות המשותפת של ההסתדרות, ועד העובדים וההנהלה לשיפור מתמיד של תנאי העבודה במכון. הוא מעניק לעובדים הישגים משמעותיים וממשיך את דרכה של ההסתדרות לא רק בשמירה על זכויות העובדים, אלא גם בקידומן ושיפורן."

את המו"מ מטעם ההסתדרות ליוו גם מרכז הסתדרות המעו"ף במרחב תל אביב-יפו סמי שלום, עו"ד ‎ראובן בורק מהלשכה המשפטית במרחב, מזכירת איגוד מקצועי במעו"ף הדס רימרצ'וק, ‎תמיר מרקו מאגף כלכלה ומדיניות בהסתדרות, יו"ר הוועד דוריס ג'רבי, וחברת הוועד אורלי וואנה. מטעם מכון מופ"ת הובילו יו"ר הוועד המנהל דפנה לב, ראש המכון פרופ' ‎חן שכטר, סמנכ"ל כספים אורן סלע, ומנהלת משאבי אנוש וילמה זכות.