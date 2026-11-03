מקרה רביעי בתוך שבוע: גור כלבים נגוע בכלבת אותר בדיר חנא, 17 בני אדם נחשפו אליו

משרד הבריאות פרסם הבוקר (שלישי) כי התקבל דיווח על גור כלבים ביתי בן 4 חודשים שנמצא נגוע בכלבת בדיר חנא שבגליל התחתון, בשכונה המזרחית של היישוב. הגור מגזע קנה קורסו, בגודל בינוני ובצבע שחור. 17 אנשים שנחשפו לגור הנגוע הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת. החקירה האפידמיולוגית נמשכת.

האירוע מצטרף לשלושה מקרים שפורסמו בסוף השבוע שעבר: תן נגוע בקיבוץ גשר, שאדם אחד נחשף אליו, כלב בקיבוץ מעגן מיכאל, ש-13 אנשים נחשפו אליו, וחשד לחתול נגוע בכפר משהד, שלא נחשפו אליו אנשים.

משרד הבריאות: מי שבא במגע עם הגור הנגוע מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות

משרד הבריאות מבקש בהודעתו מכל מי שהיה במגע עם הגור הנגוע או עם בעל חיים משוטט באזור האירוע בדיר חנא, או שקיים חשש שילדו או בעל החיים שברשותו באו עמם במגע בין התאריכים 15.10.2026 ל-31.10.2026, כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בעכו, ברחוב דוד נוי 17. אפשר גם לפנות ללשכת הבריאות הקרובה למקום המגורים, לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.

כמו כן, מבקש המשרד מבעלי חיות מחמד שחיית המחמד שלהם באה במגע או שעלולה הייתה לבוא במגע עם הגור הנגוע, לפנות לווטרינר הרשותי לקבלת הנחיות טיפול.

במקרה של נשיכה או שריטה מהכלב הנגוע או מבעל חיים משוטט באזור האירוע ובתקופה שצוינה, יש לשטוף מיד את מקום הפגיעה במים זורמים ובסבון במשך 10 דקות, לחטא את המקום ולפנות בדחיפות ללשכת הבריאות לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת, ללא צורך בקביעת תור.