עובדי ארקיע נגד דילול מניותיהם בחברה: "הם רוצים למכור את המעט שנשאר"

עובדי חברת ארקיע הפגינו היום (שלישי) ליד משרדי החברה בבני ברק, בדרישה שתעצור את הניסיון לדלל את מניות העובדים ולהחזיר להעסקה את המנכ"ל הקודם אבי חורמרו. כמו כן, העובדים טוענים כי בחברה החלו בהליכי התייעלות לא מוכרזים, ומפטרים עובדים בהליך פרטני, ללא התייעצות עם הוועד כפי שהוסכם.

יו"ר ועד הטייסים ניצן בן ארי אמר בהפגנה: "העובדים של החברה הם הנכס האמיתי שלה, הם אלו שבנו אותה, הם אלו שלקחו אותה למעלה אחרי הקורונה. אנחנו השותפים הכי רציניים בחברה. אם הם מנסים לעשות את זה בלעדינו, אנחנו נגיד להם – זה לא יקרה", והוסיף: "לא יתכן שבעלי החברה רק יקצרו את הרווחים וייבשו את החברה".

היו"ר פנה אל העובדים, וציין שהם מאוגדים באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות. "כאן, אנחנו לא לבד. עובדי אל על נמצאים איתנו, והרכבת, והנמלים. אתם הדם של החברה הזו, הטייסים, המהנדסים, עובדי המשרדים. אתם הצלתם את החברה פעמיים, ואתם תצילו אותה שוב. אני מזכיר לכם, פעם הם מכרו כבר את המטוסים שלנו, את הקרקעות שלנו, את המלונות שלנו. ועכשיו הם רוצים למכור את המעט שנשאר, לרוקן את החברה מתוכן".

בחברת ארקיע העובדים מחזיקים במשותף 22.5% ממניות החברה. את המניות האלו מנסים כעת בעלי השליטה בחברה, האחים ג'ו, רפי ואבי נקש, לדלל לאפס כתנאי להזרמת כספים לחברה.