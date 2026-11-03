משרד הבריאות: שני ישראלים ששבו מקונגו חשודים כי נדבקו בנגיף האבולה

משרד הבריאות הודיע היום (שלישי) על שני אנשים שחשודים כי נדבקו באבולה לאחר ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתחו חום לאחר חזרתם. בשלב זה אין אימות של חולה אבולה בישראל. חקירה אפידמיולוגית נערכת.

במסגרת היערכות של משרד הבריאות, הופצו הנחיות מקצועיות לצוותים הרפואיים ולבתי החולים כיצד להתמודד עם מקרים חשודים. בנוסף, הוקמו מנגנוני זיהוי מוקדם לנוסעים השבים מאזורי תחלואה, כמו גם מערכת לזיהוי מעבדתי של אבולה.

במשרד הבריאות מבקשים מנוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתחו תוך 21 ימים מחזרתם חום של 38 מעלות ויותר או תסמינים חריגים אחרים, להישאר בבית ולהימנע ממגע עם אחרים.

בנוסף, עליהם ליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות של משרד הבריאות בטלפון 5400*. משרד הבריאות אוסר על אנשים שחושדים כי נדבקו באבולה להגיע למוסד רפואי ללא תיאום מראש, ומדגיש כי יש לציין בשיחה את הביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

שיעור התמותה מנגיף אבולה: 25%-90%

אזהרת המסע כוללת המלצה להימנע לחלוטין מנסיעות שאינן חיוניות למחוזות הנגועים בנגיף האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובראשם – מחוזות איטורי (Ituri), צפון-קיוו (Nord-Kivu), דרום-קיוו (Sud-Kivu), והוט-אואלה (Haut-Uele), וכן להימנע מנסיעות שאינן חיוניות ליתר חלקי המדינה ולמדינת הגובלות – אוגנדה, דרום סודאן, הרפובליקה המרכז-אפריקאית, רואנדה, בורונדי, טנזניה, זמביה ואנגולה. לגבי ניגריה וקניה, המשרד פרסם שמומלץ לשקול קודם את נחיצות הנסיעה.

שני האנשים שיש חשד כי נדבקו הופנו למעקב ולטיפול בתנאי בידוד בהתאם לנוהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה. אחד מהם הועבר למרכז הרפואי שיבא והשני למרכז הרפואי איכילוב, שהוגדרו מרכזים ייעודיים למקרים כאלה.

אבולה היא מחלה נגיפית ומדבקת שהתגלתה לראשונה בשנות ה-70 במרכז אפריקה. נגיף האבולה מועבר במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות של חולים, מתים, חפצים מזוהמים או בעלי חיים נגועים. זה נגיף קטלני ששיעור התמותה ממנו נע בין 25% ל-90%, בהתאם לזן המסוים שלו.

התסמינים של מחלת האבולה מופיעים לאחר תקופת דגירה שנמשכת בין יומיים לשלושה שבועות. בתחילת המחלה יש תסמינים של חום, חולשה, כאבי ראש, שרירים, מפרקים וגרון. לאחר כמה ימים מופיעים תסמינים של שלשולים, הקאות וכאבי בטן, וייתכנו גם דימומים בעור, קוצר נשימה, כאבים בחזה, בלבול ופרכוסים.