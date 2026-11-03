טראמפ ל'פוקס ניוז': אפסיק את הסיוע לישראל בסך 4 מיליארד דולר עד סוף 2026

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום (שלישי) על העברת הכספים האמריקאיים לישראל: "נתניהו ואני עשינו הסכם, אנחנו משלמים להם כרגע 4 מיליארד דולר בשנה, ועשינו עסקה כבר לפני חודשים שאנחנו מפסיקים לשלם להם, והם בסדר עם זה, כי הם הפכו למדינה מאוד מצליחה, הם לא צריכים את זה".

טראמפ אמר את הדברים בראיון לרשת Fox News במהלך יום הבחירות לבית הנבחרים ולסנאט, שמתקיימות היום. "אנחנו לא נשלם יותר לישראל", אמר, והוסיף שהעברת הכספים לשנת 2026 כבר בוצעה. "עד סוף השנה אנחנו כבר לא נשלם לישראל. אנחנו נעזור להם אם הם יצטרכו, הם בעלי ברית מצוינים ואנחנו בעלי הברית הכי טובים להרבה מאוד מדינות".

על המצב הביטחוני עם איראן אמר: "יש לנו שליטה מוחלטת במצר הורמוז. אף אחד לא חשב שזה אפשרי, המצור שהטלנו שם, הצי שלנו, יש להם את הציוד הכי טוב והאנשים הכי טובים שיודעים להשתמש בציוד הזה, אלה דברים מאוד מורכבים, טילי הפטריוט והטומהוק, צריך אנשים מאוד חכמים שיתפעלו את זה".