נציגי משפחות שכולות נפגשו עם איזנקוט: "יצאנו עם הרושם שהוא לא ילך לאחדות"

נציגי משפחות שכולות, בהם גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת ז"ל, שנחטפה מקיבוץ בארי ונרצחה בשבי חמאס, נפגשו היום (שלישי) עם יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, מיד לאחר פגישת ראשי גוש השינוי.

"גדי נראה מאוד נחוש לקחת את הכנסת, ונראה שהוא לא מתרגש בכלל מנתניהו", אמר דיקמן ל'דבר'. "יצאתי עם הרושם שגדי לא ייכנס לממשלת אחדות, ואם זה תלוי בו, הממשלה תקום ותהיה. אמרנו לו שיש לו את המנדט לעשות את זה מכל הישראלים".

נציגי המשפחות, בהם מישל אילוז, אביו של גיא אילוז ז"ל, שנחטף ונרצח בשבי חמאס, ומירב סבירסקי, ששני הוריה נרצחו בשבעה באוקטובר ואחיה נחטף ונרצח בשבי, הגישו לראשי גוש השינוי מכתב הקורא להקמת ממשלה ללא המפלגות שהיו בשלטון בזמן המחדל והטבח.

במכתב בין היתר כתבו המשפחות:"יש לכם מנדט. אל תתנו יד להכשרת מי שהיה עם יד על ההגה בשבעה באוקטובר. השביעו את הכנסת והקימו ממשלת שינוי. העם הצביע אי אמון בממשלת השבעה באוקטובר ונתן 67 מנדטים לדרישה לשינוי. קיבלתם מנדט, אל תבזבזו אותו על פשרות שיכשירו את מי שאחראים לטבח ויטרפדו את הסיכוי לחקירה ולתיקון."

לדברי דיקמן, במהלך הפגישה חיזק אילוז את איזנקוט על רקע ההסתה והקריאות האלימות שנשמעו בימים האחרונים מול ביתו. "הוא אמר למישל שהוא לא סופר את הדברים האלה ושהוא נחוש להקים ממשלה", סיפר דיקמן.

דיקמן הוסיף כי איזנקוט נחוש להקים ועדת חקירה ממלכתית. "ממה ששמעתי ממנו, זה יהיה מהיר וקצר. יצאתי אופטימי", אמר.