"אפשר להתרכז כי לא צריך לחשוב על אוכל": מחקר על חשיבות קבלת ארוחת בוקר בבית הספר

ארוחת בוקר שניתנת באופן קבוע בבית ספר משפרת את נוכחות התלמידים, מפחיתה את מקרי האלימות ומשפרת את הישגיהם הלימודיים, כך עולה ממחקר שנערך ב-2026-2025 בקרב תלמידים וצוותים חינוכיים שהשתתפו בתוכנית 'סנדוויץ' לכל ילד' של עמותת נבט.

התוכנית כוללת חלוקת כריכים יומיומית לעשרות אלפי ילדים שמגיעים לבית הספר ללא אוכל, מכיתה א' עד י"ב – ונעשית באופן דיסקרטי על ידי המחנכים. מחצית ממימון התוכנית מגיע מתורמים וחצי מהשותפות – הרשויות המקומיות ורשתות החינוך.

באתר התוכנית מצוין היעד השנתי של כמות ארוחות לחלוקה שהעמותה הציבה, כמו גם אפשרות לתרום על מנת להתקרב ליעד המבוקש. השנה היעד הוא חלוקה של 45 אלף ארוחות.

בראיונות שנעשו במסגרת המחקר, אמרו התלמידים כי האוכל מסייע להם בתחומים שונים, כגון ריכוז טוב יותר או השתתפות פעילה יותר בכיתה: "הרבה יותר קל לי להתרכז, כי אני שבעה ולא צריכה לחשוב על אוכל", אמרה אחת התלמידות. תלמיד אחר הודה כי "זה גרם לי ליותר ריכוז והשתתפות כי אני לא רעב".

לדברי המחנכים, מתחילת התוכנית בספטמבר 2025 עד יוני 2026, חלה ירידה של 4.41 נקודות בתופעה המכונה 'נוכחות נפקדות' (תלמיד נוכח בשיעורים, אך לא בהכרח משתתף) בקרב תלמידים בכיתות ז'-י"ב – מ-9.47 ל-5.06.

ירידה נרשמה באותה תקופה גם בימי היעדרות של התלמידים מבית הספר (מ-3.24 נקודות ל-1.2 נקודות ); שוטטות מחוץ לכיתה בזמן השיעורים (מ-7.53 נקודות ל-3.00 נקודות); ונטילת ריטלין במהלך יום הלימודים (מ-8.67 נקודות ל-7.22 נקודות).

תשובות המחנכים והצוותים תואמות לתשובות התלמידים. למשל, בשאלת צריכת הריטלין, גם על פי התלמידים חלה ירידה – מ- 13.9 נקודות בצריכת ריטלין במהלך יום הלימודים ל-10.39 נקודות.

ממוצע הציונים הכללי עלה

ההישגים הלימודיים בקרב התלמידים שהשתתפו בתוכנית וקיבלו סנדוויץ' מדי יום, גם כן השתפרו. על פי המחנכים והצוותים, ממוצע הציונים הכללי עלה מ-60.64 נקודות בתחילת השנה ב-2025 ל-70.6 נקודות בסוף שנת הלימודים ב-2026. מגמת השיפור עלתה גם בתשובות התלמידים – מ-3.88 נקודות ל-3.90.

התלמידים נשאלו גם לגבי ההשפעה של התוכנית על המצב החברתי בבית ספר. לדבריהם, "כולם יושבים ואוכלים כמו משפחה, זה מחבר ומרגיע את האווירה". המחנכים וצוותי בתי הספר נשאלו את אותה שאלה ומהתשובות עולה כי חלה ירידה של 1.82 נקודות באלימות תלמידים כלפי תלמידים – מ-5.7 נקודות ל-3.88 נקודות. בנוסף נרשמה ירידה בהתנהגויות אנטי-סוציאליות של תלמידים. הצוותים של בית הספר העידו גם כי התלמידים שבתוכנית חוו שיפור בהרגשה מבחינה חברתית – עלייה של 4.17 נקודות.

ממצא נוסף שעלה מהמחקר הוא שינוי התפישה החיובית של התלמידים בנוגע לתזונה בריאה ואורח חיים בריא – עלייה של 0.48 נקודות מ-3.31 נקודות ל-3.79 נקודות.

המחקר כלל שלושה שאלונים: שאלון ל-71 תלמידי ז'-י"ב , שאלון ל-17 מחנכים בבתי ספר יסודיים ושאלון ל-456 אנשי צוות בבתי ספר על-יסודיים, מרכז נוער וקידום נוער. לצד השאלונים נערכו גם ראיונות עם התלמידים. המחקר נערך על ידי חברת 'משב'.

מנכ"לית 'נבט – סנדוויץ' לכל ילד', רותם יוסף גלעדי: "עבור ילד שמגיע לבית הספר רעב, הידיעה שמחכה לו ארוחה מאפשרת לו להסיר דאגה מהראש ולהתפנות למה שבאמת חשוב – ללמוד, להשתתף, ליצור קשרים ולהרגיש חלק מהכיתה. הממצאים ממחישים עד כמה ביטחון תזונתי הוא חלק בלתי נפרד מההזדמנות של כל ילד להצליח".