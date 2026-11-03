שלושה עובדים נפצעו באורח בינוני בתאונות עבודה בנתיבות ובטירה

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו היום סיוע ראשוני לעובד בן כ-30 שהתחשמל באתר בנייה ברחוב יהדות אוסטריה בנתיבות.

משה אזריאל, אבנר עמר ושני אלחדד חובשי איחוד הצלה מסרו: "סיפרו לנו כי הוא התחשמל תוך כדי עבודתו באתר בנייה. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים סורוקה כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

עובד בן 35 נפצע בינוני בתאונת עבודה ברחוב יצחק שמיר בנתיבות. משה כהן ראש סניף נתיבות וסגנו אבנר עמר והחובשת שני אלחדד חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירת האירוע לפצוע שנחתך ברגלו במהלך עבודתו עם דיסק מסור חשמלי בביתו. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

עובד בן 60 נפל מגובה במהלך עבודתו בטירה. פונה על ידי חובשים ופראמדיקים של מד"א לבית חולים מאיר במצב בינוני.