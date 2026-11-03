החשד למקור הריח החריף בראשון לציון: דלק ושמן בשוחת ביוב

המשרד להגנת הסביבה הודיע הבוקר (שלישי) כי לאחר יומיים אותר, בסבירות גבוהה, מקור מפגע הריח בראשון לציון. על פי הודעת המשרד, במהלך הלילה בוצעה סדרת בדיקות בשוחות ביוב בעיר, בידי צוות מיוחד של פיקוד העורף, בשיתוף כוחות כבאות והצלה, נציגי המשרד ותאגיד המים המקומי.

באחת הבדיקות אותרה שוחה ממזרח לעיר, ובה כמות משמעותית של דלק ושמן, שהוגדרה כמקור אפשרי למפגע. על פי החשד, החומרים התערבבו במי הביוב ושחררו גזים שגרמו לתחושות הצריבה ולריחות העזים. בסיוע יחידת הניטור של רשות הטבע והגנים נלקחה דגימה מהמקום, והוחל בשטיפת השוחה.

מוקדם יותר הבוקר הודיע ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, כי אותר מקור הריח. עם זאת, במשרד להגנת הסביבה ביקשו לסייג את הדברים ולהבהיר כי אף שמדובר במקור אפשרי בסבירות גבוהה, טרם נשללו אפשרויות אחרות. בין היתר, במשרד בוחנים אפשרות לקיומם של מקורות ריח או מפגעים נוספים, שכן הריח הורגש בחלקים נרחבים של העיר.

בעיריית ראשון לציון מסרו כי כעת נעשים מאמצים לאתר את הגורם שהשליך את החומרים. במקביל, החלו פעולות שטיפה מיוחדות, שנועדו להפחית את עוצמת הריח ובהמשך להביא להיעלמותו. על פי דיווחי המשרד להגנת הסביבה, בשעות האחרונות הורגשה ירידה משמעותית בעוצמת הריח, ולא התקבלו תלונות חדשות מתושבים במוקד העירוני.

הדיווחים הראשונים על המפגע התקבלו לפני יומיים, ביום ראשון, אז החלו תושבים רבים להתלונן על ריח חריף. בהמשך התרבו הדיווחים וכללו גם תלונות על בחילות וקשיי נשימה. שתי נשים, בשנות ה-30 וה-80 לחייהן, הגיעו לבית החולים בעיר לאחר שהתלוננו על קשיי נשימה. עם זאת, במשרד להגנת הסביבה הדגישו כי למרות הריח העז, בבדיקות לא אותרו ריכוזים חריגים של חומרים מזהמים או גזים רעילים. לפיכך, על פי המשרד, השהייה באוויר הפתוח אינה אמורה להוות סכנה בריאותית, למרות אי-הנוחות הנגרמת מהריח.

במשרד להגנת הסביבה מסרו כי הם ממשיכים לפעול בתיאום עם גורמי הביטחון ועיריית ראשון לציון. בעירייה ממשיכים לבדוק תיעוד ממצלמות אבטחה ולהשתמש באמצעים נוספים כדי לאתר את האחראים להשלכת החומרים.