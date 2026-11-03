ש"ס, הציונות הדתית, עוצמה יהודית וזהות ימליצו על נתניהו לנשיא

מפלגות ש"ס, הציונות הדתית, עוצמה יהודית וזהות הודיעו היום (שלישי) כי ימליצו מחר בפני הנשיא יצחק הרצוג על ראש הממשלה בנימין נתניהו כמועמד להרכבת הממשלה.

ממפלגת זהות נמסר: "יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, ייוועד מחר במשכן הנשיא בירושלים עם נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג. במהלך הפגישה יביע פייגלין את עמדת המפלגה, לפיה הכנסת הזאת צריכה להיות מפוזרת ויש ללכת לבחירות חדשות. לצד זאת, בכל הנוגע לשאלת הרכבת הממשלה, ימליץ פייגלין בפני הנשיא אך ורק על בנימין נתניהו, כפי שהצהיר לאורך כל מערכת הבחירות, בהיותו מנהיג המחנה הלאומי והנציג שנבחר על ידי עם ישראל והרוב היהודי.

"בפנייתו לציבור לקראת המפגש בבית הנשיא, עומד פייגלין על הפגיעה בטוהר הבחירות ובעיוות רצון הבוחר. בדבריו הוא מותח ביקורת על התנהלות מערכת החוק והיועמ"ש, ומשווה בין ניסיונות הטיוח של אי-סדרים אלו לבין הטיפול בפרשיות ציבוריות אחרות, ובהן פרשת הפצ"רית וכוח 100. ​'אותה מערכת ממש מנסה לטאטא מתחת לשטיח את הפגיעה החמורה ביותר בריבונות העם: עיוות רצון הבוחר וגניבת הבחירות', מבהיר פייגלין. 'מציגים לנו מופע אורווליאני שבו מנסים לשכנע אותנו שהמלך לבוש – אבל המלך הוא עירום לחלוטין. כולם ראו בעיניים, העדויות ברורות, והניסיון של היועמ"שית והמערכת לקבוע לנו מה אנחנו רואים הוא שלילת הבסיס הדמוקרטי של מדינת ישראל'.

​"ב'זהות' מדגישים כי החזרת המנדט לציבור היא תנאי הכרחי לקיומו של הליך דמוקרטי תקין. כפי שמסכם פייגלין: 'לקחו לכם את החירות לבחור בעצמכם את מנהיגיכם, היו לא תהיה. מפלגת 'זהות' עומדת על כך שהכנסת צריכה לפזר את עצמה ונלך לבחירות חדשות, כי בלי בחירה חופשית ואמיתית – אין כל משמעות לדמוקרטיה'".

מש"ס נמסר: "לאור הודעתו הברורה והבלתי מתפשרת של ראש הממשלה בנימין נתניהו על המשך תמיכתו והתחייבותו להסדרת מעמדם של לומדי התורה, החליטה מועצת חכמי התורה של ש״ס להמליץ עליו בפני נשיא המדינה כמועמדה להרכבת הממשלה. צביעותן של מפלגות השמאל זועקת לשמיים, לאחר שהובילו קמפיין השחרה, הכפשה ורדיפה חסר תקדים נגד המגזר החרדי ולומדי התורה, שהם סלע קיומו של עם ישראל".

הציונות הדתית הודיעה כי "תמליץ מחר בבית הנשיא על נתניהו לרכבת הממשלה. בנוסף, הציונות הדתית תקרא להסרת החרמות משמאל ולהקמת ממשלה יהודית רחבה בראשות נתניהו שעומד בראש המפלגה והגוש הגדולים ביותר.

ממפלגת עוצמה יהודית נמסר: "עוצמה יהודית תמליץ על ראש הממשלה בנימין נתניהו כמועמד להרכבת הממשלה".

נתניהו: "השתלחות חסרת רסן במגזר החרדי"

מוקדם יותר אמר נתניהו: "במשך 4 שנים ראינו השתלחות חסרת רסן במגזר החרדי, בוקר וערב, על ידי התקשורת וגוש השמאל. הצביעות שאנו רואים כעת זועקת לשמיים. פתאום זה כבר לא ״חוק השתמטות״, אלא ״חוק גיוס רך״, פתאום הם כבר לא ״טפילים״, ״משתמטים״, ״מחריבי המדינה״, אלא מקבלים דף לבן חלק, הכל בשביל תאוות השלטון של השמאל, תוך הפרת כל ההתחייבויות שלהם בבחירות.

"היחידים שפעלו ויפעלו להסדיר את מעמדם של לומדי התורה כך שכל מי שלומד תורה יוכל להמשיך וללמוד תורה לפי חוק אלה הליכוד וגוש הימין. אל מול הנדסת התודעה, התעקשנו לייצר פתרון אמיתי, בהסכמה ובשיתוף פעולה עם מנהיגי ונבחרי הציבור החרדי, ולשמור שכל מי שלא לומד תורה בישיבה יתגייס לצה״ל, יכנס חרדי ויצא חרדי. נפעל להשלים את המשימה החשובה הזו".