לראשונה בישראל: ניתוח רובוטי להשתלת ריאה

בבית החולים בילינסון בוצעה לפני חודש לראשונה השתלת ריאות באמצעות רובוט, ללא פתיחת בית החזה והצלעות. בניתוח השתמשו ברובוט דה וינצ'י ודרך חורים קטנים בחזה חיברו המנתחים את הריאה החדשה לכלי הדם ולסימפונות. כחודש לפני הניתוח הרובוטי, בוצע בבילינסון ניתוח דומה, אך ללא רובוט, שבו בוצעה השתלת ריאה ללא פתיחת בית החזה. הגישה החדשה מאפשרת הימנעות מהטכניקה המסורתית שכוללת ניסור ופתיחה מלאה של בית החזה.

ניתוח השתלת ריאות הוא פרוצדורה מורכבת האורכת כ-8-10 שעות. בשיטה המסורתית, פתיחת החזה גורמת לכאבים עזים ולקושי בפינוי הפרשות, מה שמוביל לסכנה של דימום חמור, לזיהומים ולתהליך התאוששות ארוך ומורכב שנמשך שבועות. בשיטה החדשה ישנה הקלה דרמטית בכאב לאחר הניתוח וקיצור משמעותי בזמן השהייה בבית החולים.

לפי בילינסון, בערך כ-50% מהמטופלים צפויים לחוות דחיית שתל בשיטה המסורתית, ושיעור התמותה בתוך חמש שנים לאחר ההשתלה עומד על 40%-50%. עד כה, בוצעו כ-20 השתלות ריאה רובוטיות ברחבי העולם, כשהראשונה שבהן בוצעה רק לפני 3 שנים בספרד. מאחר שהטכנולוגיה לא נוסתה בהיקף נרחב, לא קיים עדיין שיעור דחיית שתל ושיעור תמותה להשוואה.

ד"ר יורי פייסחוביץ, מנהל המחלקה לכירורגיית חזה בבילינסון שהוביל את הניתוח: "השתלת הריאות הרובוטית היא נקודת מפנה בהשתלות הריאה בישראל. אחרי עשרות שנים של שימוש בגישה מסורתית שלוותה בכאבים וסיבוכים רבים. הצלחנו להביא את המהפכה לישראל, בזכות הדיוק הרובוטי, חתכי הכניסה הזעירים לבית החזה והעובדה שלא נדרש לנסר את בית החזה. אנו שואפים שבתוך חמש שנים ניתוח רובוטי ללא פתיחת בית החזה יהיה הסטנדרט המקובל בהשתלות ריאה."

ד"ר דן גורפיל, מנהל היחידה לטיפול נמרץ ניתוחי לב וחזה בבילינסון: "אחת הסיבות המרכזיות לקדם את ההשתלה ברובוט, היה כי הנחנו שנפיק רווח גדול בהקלה על הכאב והסבל של החולה לאחר ההשתלה, גורם משמעותי בהתאוששות וההחלמה של החולים. לאחר ההשתלה, כאשר המטופל עובר ליחידה לטיפול נמרץ לב וחזה, אחד האתגרים המשמעותיים הוא ההקלה בכאבים העזים. על אף שיטות שפיתחנו להקלה בכאב, עדיין ההתאוששות היא קשה ומורכבת. ההתאוששות של המטופל שנותח עם הרובוט עלתה על כל הציפיות, והוא כמעט ולא נדרש לנוגדי כאב למעט פראצטמול, מה שקיצר את זמן השהייה שלו בטיפול נמרץ ובבית החולים בכלל".