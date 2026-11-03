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עבודה

מחאת ענק בבנגלדש: כ-700 מפעלי ביגוד נסגרו, העובדים דורשים העלאת שכר

עובדי תעשיית הביגוד דורשים להעלות את שכר המינימום החודשי מ-12,500 ל-30 אלף טאקה, בשל יוקר המחיה | עשרות נפצעו בעימותים עם המשטרה, שהשתמשה בגז מדמיע | הענף מעסיק כ-4 מיליון עובדים ומייצר בגדים עבור מותגים בינלאומיים

עובדי תעשיית הביגוד חוסמים כביש במחאה על שכרם בבירת בנגלדש, 1 בנובמבר 2026 (צילום: Jannatul Ferdaus/Reuters)
עובדי תעשיית הביגוד חוסמים כביש במחאה על שכרם בבירת בנגלדש, 1 בנובמבר 2026 (צילום: Jannatul Ferdaus/Reuters)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
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סוכנות הידיעות רויטרס
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עדכון אחרון: 03.11.2026 | 17:56
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עובדי תעשיית הביגוד בבנגלדש הפגינו היום (שלישי) זה היום הרביעי ברציפות בדרישה להעלאת שכר המינימום, במחאה שהובילה לסגירת מאות מפעלים ולעימותים עם המשטרה. העובדים דורשים להעלות את שכר המינימום החודשי מ-12,500 טאקה (כ-102 דולר) ל-30 אלף טאקה (כ-245 דולר), בטענה שהעלייה במחירי המזון, הדיור והתחבורה שחקה את שכרם.

לפי דיווח רויטרס, עשרות בני אדם, בהם שוטרים, נפצעו בעימותים באזורי התעשייה הסמוכים לבירה דאקה. המפגינים חסמו כבישים ראשיים והשליכו אבנים לעבר כוחות המשטרה, שהשתמשו בגז מדמיע וברימוני הלם כדי לפזרם. כמה מפעלים ניזוקו במהלך המהומות.

המחאה הביאה אתמול לסגירתם של קרוב ל-700 מפעלי ביגוד. גם היום הושבתה הפעילות במפעלים נוספים, ומפעלים אחרים הודיעו על סגירה זמנית מחשש להתחדשות העימותים.

ממשלת בנגלדש הקימה ביום ראשון ועדה בת שישה חברים לבחינת שכר העובדים בענף, בניסיון להביא לסיום המחאה. עם זאת, ההודעה לא הביאה לרגיעה, והעובדים ממשיכים בדרישתם להעלאה משמעותית בשכר.

כוחות הביטחון משתמשים בזרנוק מים לפיזור עובדי תעשיית הביגוד המפגינים בדאקה, 1 בנובמבר 2026 (צילום: Jannatul Ferdaus/Reuters)
כוחות הביטחון משתמשים בזרנוק מים לפיזור עובדי תעשיית הביגוד המפגינים בדאקה, 1 בנובמבר 2026 (צילום: Jannatul Ferdaus/Reuters)

תעשיית הביגוד היא אחד מעמודי התווך של כלכלת בנגלדש, יצואנית הביגוד השנייה בגודלה בעולם אחרי סין. הענף מעסיק כ-4 מיליון עובדים, אחראי ליותר מ-80% מהכנסות המדינה מיצוא ומספק מוצרים למותגים בינלאומיים, בהם H&M, זארה וגאפ.

בעלי המפעלים מזהירים כי המשך המחאה עלול לפגוע בייצור ובהזמנות לקראת עונת האביב והקיץ. לדבריהם, העלייה בעלויות הייצור והירידה בביקוש בשוקי היצוא מקשות עליהם להיענות לדרישות השכר. העובדים, מנגד, טוענים כי שכרם הנוכחי אינו מספיק לצורכי המחיה הבסיסיים.

 

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