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תשתיות וסביבה

פצוע קשה ושניים קל בתאונת דרכים סמוך לגניגר; פצועה קשה ושישה קל בתאונה בדימונה

מאיה צוק
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עדכון אחרון: 03.11.2026 | 18:36
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    בשעה 17:13 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 73 סמוך לגניגר. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח העמק 3 נפגעים, בהם: גבר כבן 70, במצב קשה עם חבלה רב מערכתית ו-2 קל.

    חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א ריאן כנאנה סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו ב2 הרכבים שהם עם פגיעות פח קשות לאחר תאונה ושאחד מהם התנגש במעקה הבטיחות. הבחנו בגבר כבן 70 כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות בגופו וב-2 נפגעים במצב קל, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".

    בשעה 17:46 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב ברחוב אלה בדימונה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה 7 נפגעים, בהם: אישה בת 65 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית ו-6 קל. ידידיה

    חובש בכיר במד"א טריפי אלהואשלה סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו באישה כבת 65 כשהיא בהכרה וסובלת מחבלה רב מערכתית וב-6 נפגעים נוספים במצב קל לאחר שהיו מעורבים בתאונת דרכים, הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".

    תגיות:
    פעמון

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