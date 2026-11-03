פצוע קשה ושניים קל בתאונת דרכים סמוך לגניגר; פצועה קשה ושישה קל בתאונה בדימונה

בשעה 17:13 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 73 סמוך לגניגר. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח העמק 3 נפגעים, בהם: גבר כבן 70, במצב קשה עם חבלה רב מערכתית ו-2 קל.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א ריאן כנאנה סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו ב2 הרכבים שהם עם פגיעות פח קשות לאחר תאונה ושאחד מהם התנגש במעקה הבטיחות. הבחנו בגבר כבן 70 כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות בגופו וב-2 נפגעים במצב קל, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".

בשעה 17:46 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב ברחוב אלה בדימונה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה 7 נפגעים, בהם: אישה בת 65 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית ו-6 קל. ידידיה

חובש בכיר במד"א טריפי אלהואשלה סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו באישה כבת 65 כשהיא בהכרה וסובלת מחבלה רב מערכתית וב-6 נפגעים נוספים במצב קל לאחר שהיו מעורבים בתאונת דרכים, הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".