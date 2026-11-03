בעקבות האיומים מחוץ לביתו: איזנקוט יקבל לראשונה אבטחה ישירה של השב"כ

יו"ר מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יאובטח החל ממחר (רביעי) באופן ישיר בידי היחידה לאבטחת אישים של השב"כ, יחידה 730. כך פורסם היום (שלישי) בחדשות 12 וב-ynet. ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת מצב מחודשת, לאחר שורת תקריות סמוך לביתו של איזנקוט בהרצליה.

ביום ראשון הפגינו תומכי ראש הממשלה בנימין נתניהו מחוץ לביתו של איזנקוט והשמיעו נגדו קריאות קשות, ובהן "בוגד" ו"רצחת את הבן שלך". בנו של איזנקוט, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט, נפל בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023. בתקרית נוספת הצליחה אישה להיכנס לבניין מגוריו של יו"ר ישר ולחפש את דירתו, בזמן שרעייתו שהתה בבית.

עד כה אובטח איזנקוט באמצעות חברת אבטחה פרטית, שפעלה בהנחיית השב"כ. רק לפני כשבוע וחצי הועברה האחריות על אבטחתו ליחידה 730, אך המאבטחים נותרו עובדי חברה פרטית. כעת הוחלט כי מאבטחי השב"כ עצמם יחליפו אותם ויקבלו אחריות ישירה על אבטחתו.

ההחלטה החדשה התקבלה לאחר מחלוקת ממושכת סביב אבטחתו של איזנקוט. בחודש אוגוסט סירב ראש השב"כ דוד זיני להעניק לו אבטחה ישירה, חרף התרעות מצד אנשיו על איומים גוברים כלפיו. בהמשך המליצה ועדה ציבורית להעניק לו אבטחת שב"כ, אך ההמלצה לא יושמה במלואה עד כה.