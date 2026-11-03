היועמ"שית דוחה את הטענות לעיכוב חקירת הבחירות: "כל מי שצריך להיחקר – ייחקר"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, דחתה היום (שלישי) את הטענות שלפיהן התביעה הכללית מעכבת את חקירת החשדות להתערבות זרה בבחירות לכנסת ה-26. בהודעה שפורסמה מטעמה נמסר כי "הטענה כי התביעה הכללית מעכבת ביצוע פעולות חקירה כוזבת. עד כה, אושרו פעולות חקירה משמעותיות לבקשת השב"כ".

עוד נמסר כי הוקם צוות חקירה משותף לשב"כ ולמשטרה, המלווה על ידי פרקליטות המדינה, שינהל את המשך החקירה במהירות האפשרית. "כל מי שצריך להיחקר – ייחקר", הודגש בהודעה.

ההודעה פורסמה על רקע דיווחים על חילוקי דעות בין ראש השב"כ דוד זיני לבין גורמי אכיפת החוק בנוגע לאופן ניהול החקירה. לפי דיווח בחדשות 13, זיני ביקש שלא לשתף את המשטרה בחקירה וטען כי הייעוץ המשפטי מעכב את פעולותיו.

ביום ראשון הבהיר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, כי החשדות להתערבות זרה חמורים ומחייבים חקירה, אך אין במידע שנאסף עד כה כדי לערער את תוצאות הבחירות בכללותן. התוצאות הרשמיות צפויות להתפרסם מחר (רביעי), כמתוכנן.