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כלכלה

אלפי ביצים שנשאו חותמות מזויפות נתפסו בבית ג'אלה והושמדו

במחסן נמצאו 1,105 תבניות ביצים ובהן 33,150 ביצי מאכל שנשאו חותמות מזויפות של שני משווקים מורשים ומכונת החתמה שהוחרמה | אורי דרזי, מנהל אגף הפיקוח במועצה לענף הלול: "זיוף חותמות נועד להטעות את הציבור תוך כדי סיכון בריאותו"

ביצי מאכל מוחתמות בחותמות מזויפות (צילום: המועצה לענף הלול)
ביצי מאכל מוחתמות בחותמות מזויפות (צילום: המועצה לענף הלול)
מאיה רונן
מאיה רונן
כתבת חקלאות
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עדכון אחרון: 03.11.2026 | 19:33
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מחסן ששימש להחתמת חותמות מזויפות על ביצי מאכל נחשף היום (שלישי) בפעילות משותפת של אגף הפיקוח במועצה לענף הלול, שוטרי מג"ב איו"ש וכוחות חטיבת גוש עציון בצה"ל בבית ג'אלה, בתחומי הרשות הפלסטינית.

ביצי מאכל מוחתמות בחותמות מזויפות (צילום: המועצה לענף הלול)
ביצי מאכל מוחתמות בחותמות מזויפות (צילום: המועצה לענף הלול)

הכוחות איתרו את המחסן שבו הוחתמו ביצי המאכל בחותמות מזויפות, בעקבות מידע מודיעיני שנאסף על ידי גורמי האכיפה. במחסן נמצאו 1,105 תבניות ביצים ובהן 33,150 ביצי מאכל שנשאו חותמות מזויפות של שני משווקים מורשים ומכונת החתמה ששימשה להחתמת הביצים כדי למכור אותן כביצים מפוקחות. בעקבות התפיסה, המכונה הוחרמה והביצים הושמדו.

לדברי אורי דרזי, מנהל אגף הפיקוח במועצה לענף הלול, מדובר בצעד נוסף במאבק בניסיונות להחדיר לשוק ביצים שאינן מפוקחות. "זיוף חותמות של משווקים מורשים נועד להטעות את הציבור ולשוות לביצים מראה של תוצרת מפוקחת, תוך סיכון בריאות הצרכנים. המועצה לענף הלול תמשיך לפעול בשיתוף גורמי הביטחון והאכיפה כדי למנוע שיווק של ביצים שאינן עומדות בדרישות הפיקוח ולהגן על בריאות הציבור".

תגיות:
פעמון

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