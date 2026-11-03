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תשתיות וסביבה

חשד למטען חבלה באוניית מנו ספנות ביוון: יותר מ-1,500 נוסעים ואנשי צוות עוכבו בנמל

האונייה "קראון איריס" הייתה בדרכה לחיפה כשאלמוני הודיע כי מטען חבלה הוצמד לתחתיתה | כוחות הביטחון היווניים פתחו בסריקות, ובבדיקה הראשונית לא נמצא מטען | צוות מיוחד צפוי לבצע בדיקה נוספת לפני אישור המשך ההפלגה

ספינה (צילום אילוסטרציה: שרון לייבל/ פלאש 90)
ספינה (צילום אילוסטרציה: שרון לייבל/ פלאש 90)
אמיתי פרץ
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
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עדכון אחרון: 03.11.2026 | 20:12
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אוניית הנופש "קראון איריס" של חברת מנו ספנות עוכבה היום (שלישי) בנמל סירוס שביוון, בעקבות איום על הימצאות מטען חבלה שהוצמד לתחתיתה. האונייה, שהייתה אמורה לצאת בדרכה לחיפה, נשאה 940 נוסעים ו-597 אנשי צוות, בסך הכול 1,537 בני אדם.

לפי דיווח רויטרס, האיום התקבל מאדם שזהותו אינה ידועה, שטען כי מטען חבלה הוצמד לגוף האונייה. על פי דיווחים בתקשורת היוונית, האלמוני יצר קשר עם קברניט האונייה באמצעות מכשיר קשר, והקברניט עדכן מיד את רשויות הנמל.

בעקבות האיום פתחו כוחות משמר החופים היווני בסריקות, בהשתתפות כלב שאומן לאיתור חומרי נפץ וצוללן שבדק את חלקה התחתון של האונייה. בבדיקות הראשוניות לא נמצא מטען חבלה. עם זאת, הוחלט להזעיק צוות מיוחד של משמר החופים לביצוע בדיקה נוספת לפני שתתאפשר יציאת האונייה מהנמל.

לפי דיווחים ביוון, הנוסעים ואנשי הצוות פונו מהאונייה כאמצעי זהירות במהלך הבדיקות. בשלב זה לא דווח על נפגעים, ולא התקבל אישור להימצאות מטען חבלה. טרם פורסמה הודעת החברה באשר למועד חידוש ההפלגה.

האונייה "קראון איריס", המפליגה תחת דגל פנמה ומופעלת בידי חברת מנו ספנות הישראלית, עמדה בחודשים האחרונים במוקד הפגנות נגד ישראל בכמה נמלים ביוון. מוקדם יותר היום אסרו הרשויות בסירוס על קיום הפגנות מתוכננות נגד הגעתה לאי.

 

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