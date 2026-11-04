תוצאות הבחירות, מצעד הממליצים והמרוץ לממשלה: מה צפוי היום בבית הנשיא

נשיא המדינה יצחק הרצוג יפתח היום (רביעי) את ההליך הרשמי להרכבת הממשלה ה-38, לאחר הבחירות לכנסת ה-26. בשעה 12:00 יקבל הרצוג את תוצאות הבחירות הרשמיות מידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ובשעות אחר הצהריים יחל בסבב ההתייעצויות עם נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת.

בניגוד לנוהג בסבבים קודמים, החליט הרצוג לפתוח את ההתייעצויות דווקא עם הסיעות הקטנות ולהתקדם בהדרגה אל הגדולות. בבית הנשיא הסבירו כי מטרת השינוי היא לבחון מגוון רחב של אפשרויות להרכבת ממשלה לפני שיישמעו עמדותיהן של הסיעות הגדולות, ולאפשר חשיבה על פתרונות נוספים למבוי הסתום הפוליטי. הנשיא אינו שולל גם קיום סבב התייעצויות נוסף, אם יידרש לכך.

במהלך הפגישות יציגו נציגי הסיעות את המלצתם על חבר הכנסת שעליו יש להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה. הנשיא ישמע את עמדותיהם ויבחן את האפשרות של המועמדים השונים לגבש רוב בכנסת. לאחר השלמת ההתייעצויות יכריז על החלטתו.

לוח הזמנים: יום רביעי, 4 בנובמבר

12:00 – הגשת תוצאות הבחירות: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, יגיש לנשיא את התוצאות הרשמיות. בתום הפגישה ימסרו השניים הצהרות לתקשורת.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, יגיש לנשיא את התוצאות הרשמיות. בתום הפגישה ימסרו השניים הצהרות לתקשורת. 17:00 – הציונות הדתית: נציגי המפלגה בראשות בצלאל סמוטריץ' יפתחו את סבב ההתייעצויות.

נציגי המפלגה בראשות בצלאל סמוטריץ' יפתחו את סבב ההתייעצויות. 18:15 – ש"ס: נציגי המפלגה בראשות אריה דרעי ייפגשו עם הנשיא.

נציגי המפלגה בראשות אריה דרעי ייפגשו עם הנשיא. 19:30 – ישראל ביתנו: נציגי מפלגתו של אביגדור ליברמן, שהודיע כי ימליץ על גדי איזנקוט להרכבת הממשלה.

נציגי מפלגתו של אביגדור ליברמן, שהודיע כי ימליץ על גדי איזנקוט להרכבת הממשלה. 20:45 – זהות: נציגי מפלגתו של משה פייגלין יגיעו בנפרד מהציונות הדתית, אף ששתי המפלגות התמודדו יחד בבחירות וזכו בשישה מנדטים.

לוח הזמנים: יום חמישי, 5 בנובמבר

ההתייעצויות יתחדשו בבוקר ויימשכו עד שעות הערב, אז יגיעו נציגי שתי הסיעות הגדולות בכנסת החדשה.

08:30 – יהדות התורה

09:45 – עוצמה יהודית

11:00 – הדמוקרטים

12:15 – רע"ם

16:45 – הרשימה המשותפת

18:00 – ביחד , בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד

, בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד 19:15 – ישר בראשות גדי איזנקוט

בראשות גדי איזנקוט 20:30 – הליכוד בראשות בנימין נתניהו

מה קורה אחרי ההתייעצויות?

בתום סבב הפגישות יחליט הנשיא על מי להטיל את המנדט להרכבת הממשלה. בניגוד לתפיסה הרווחת, הוא אינו מחויב להטיל את התפקיד על ראש הסיעה הגדולה ביותר, ואף לא על המועמד שקיבל את מספר ההמלצות הגבוה ביותר. על פי חוק יסוד: הממשלה, עליו להתייעץ עם הסיעות ולהטיל את התפקיד על חבר כנסת שהסכים לכך, בתוך שבעה ימים מפרסום התוצאות הרשמיות.

לחבר הכנסת שיקבל את המנדט יעמדו 28 ימים להרכבת ממשלה. הנשיא רשאי להעניק לו ארכה נוספת של עד 14 ימים, כך שהתקופה הכוללת עשויה להגיע ל-42 ימים. אם המועמד ייכשל, הנשיא יוכל להטיל את התפקיד על חבר כנסת אחר, או להודיע ליו"ר הכנסת כי אינו רואה אפשרות להרכיב ממשלה. בהמשך החוק מאפשר גם ל-61 חברי כנסת לבקש להטיל את התפקיד על מועמד מוסכם.

ההתייעצויות יועברו בשידור חי בעמודיו הרשמיים של נשיא המדינה ברשתות החברתיות. בחדר ההתייעצויות עצמו יתעדו את המפגשים מצלמות לשכת העיתונות הממשלתית בלבד, ללא כניסת צוותי תקשורת נוספים. נציגי הסיעות שיבקשו למסור הצהרות לתקשורת יוכלו לעשות זאת במרכז התקשורת שיוקם בבית הנשיא, בתום פגישותיהם.

הפלונטר הפוליטי: אין רוב לאף אחד מהגושים

סבב ההתייעצויות נפתח כשאף אחד מהגושים הפוליטיים אינו מחזיק ברוב הדרוש להקמת ממשלה. על פי חלוקת המנדטים שפורסמה לאחר ספירת הקולות, גוש המפלגות התומכות בנתניהו מחזיק ב-53 מנדטים, גוש המפלגות המתנגדות לו ב-48 מנדטים, ורע"ם והרשימה המשותפת ב-19 מנדטים יחד. הליכוד נותרה המפלגה הגדולה בכנסת עם 27 מנדטים, ואחריה ישר של איזנקוט עם 21 מנדטים וביחד של בנט ולפיד עם 12. המשמעות היא שנתניהו אינו יכול להרכיב ממשלה בהסתמך על שותפיו הקיימים בלבד, ואילו יריביו נדרשים לגייס תמיכה נוספת כדי להגיע לרוב של 61 חברי כנסת.

לקראת ההתייעצויות הודיעו ראשי מפלגות גוש השינוי כי ימליצו על איזנקוט לקבלת המנדט, בעוד ש"ס והציונות הדתית הודיעו על תמיכתן בנתניהו. אלא שגם הסכמה על מועמד אינה מבטיחה הקמת ממשלה: המפלגות המתנגדות לנתניהו עדיין חלוקות בשאלת שיתוף הפעולה עם המפלגות הערביות, וליברמן מתנגד לממשלה שתישען על תמיכתן. בפגישתם אתמול הסכימו ראשי הגוש לפעול להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, אך לא הגיעו להסכמה על זהות מחליפו. בנסיבות האלה, ההתייעצויות בבית הנשיא יהיו רק השלב הראשון במאבק הפוליטי, שעדיין לא ברור כיצד יסתיים.