יו"ר ההסתדרות בר-דוד בכנס איגוד עובדי השמירה והניקיון: "צווי ההרחבה יצרו תקדים ומביאים לשכר מעל המינימום"

"צווי ההרחבה שהבאנו בענפי השמירה והניקיון יוצרים תקדים בעולם יחסי העבודה ומביאים את העובדים לשכר גבוהה מעל שכר המינימום בתוספת תנאים סוציאליים מיטיבים" אמר יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד בכנס איגוד עובדי השמירה, הניקיון והטיפול הסיעודי בהסתדרות שנערך היום (שלישי).

יו"ר ההסתדרות התייחס לברית ולשותפות עם ארגוני המעסיקים: "לראשונה בהיסטוריה של יחסי העבודה המאורגנת יש שיתוף פעולה מלא בין ארגון העובדים לארגוני המעסיקים בענפים אלה, עובדה אשר מייצרת שותפות במתן רווחה תרבות לעובדים והבנה משותפת שיש לפעול יחד למען העובדים וזאת באמצעות עמותות הרווחה וסל השירותים לחברי הסתדרות".

"האיגוד בראשותי משמש כפה ואוזן לזכויותיהם של עובדי הקבלן בענפי האבטחה והניקיון, וכגשר בינם לבין המעסיק ומזמין השירות בכל בעייה אשר מתעוררת" אמר יו"ר איגוד עובדי השמירה, הניקיון והטיפול הסיעודי יוסי ברבי. "זו הגדולה של ההסתדרות. הסולידריות החברתית היא זאת שנותנת לנו את הכוח להיות חזקים למען ציבור העובדים – אם זה למען עובדת הטיפול הסיעודי, עבור עובד האבטחה בשער בית הספר או למען עובד הניקיון במשרדי העירייה. אצלנו אין עובדים שקופים – כולם שווים".

"בשנים האחרונות נבנתה בישראל מערכת אכיפה משמעותית שהובילה לשיפור משמעותי בהגנה על עובדי השמירה והניקיון" אמרה עו"ד יעל שילוני בפאנל שעסק באתגרי האכיפה של זכויות עובדי הקבלן בישראל. "השותפות והחשיבות של ההסתדרות, הן בקביעת הנורמות והן בהקמת מנגנוני הפיקוח והאכיפה המשותפים, הוכחו ככוח מניע מרכזי בצמצום ההפרות בשטח. לצד ההישגים, הדרך עוד ארוכה: קיומן של הפרות בתחומי השכר והפנסיה מחייב אותנו לא להרפות. נמשיך לפעול בנחישות, יחד עם כל השותפים, כדי להבטיח אכיפה הדוקה ואחידה, לתקן ליקויים מהשורש ולוודא שכל עובדת ועובד מקבלים את מלוא זכויותיהם לרבות יחס מכבד וסביבה הגונה וראויה כחלק משגרת העבודה".

"יש חשיבות גדולה בהגשה של תביעות נגד רשויות מפירות חוק כי לצערי אנחנו רואים שרבות מהרשויות המקומיות עוברות על החוק" אמר יו"ר ארגון חברות הניקיון אבי מזרחי, "במשרדי הממשלה מתנהלים תקין, ובסקטור הפרטי משלמים הרבה פעמים גם מעל המינימום, אבל ברשויות המקומיות שהן הגוף הגדול ביותר אנחנו רואים הרבה פעמים שעוברים על החוק".

עו"ד ליאור אדרעי הרשקוביץ, יו"ר נעמת עמקים צפוני, קראה לתיקון חוק עבודת נשים כך שיבטיח את חובת מזמיני השירות גם כלפי עובדות אבטחה וניקיון. "אסור שהחוצץ הקבלני ישמש כלי לעקיפת איסור הפיטורים של עובדות בהיריון. זו פרצה שחייבים לסגור".