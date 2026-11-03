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בריאות

בתי החולים בירושלים מכחישים את השמועות על העברת מיטות וציוד רפואי לחניון תת קרקעי

השמועות שהתפרסמו בשעות האחרונות ברשת החברתית xטענו כי בית חולים מרכזי בירושלים מעביר מיטות וציוד רפואי לחניונים התת קרקעיים שלו, על רקע ההתחממות הבטחונית מול איראן

מאיה צוק
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עדכון אחרון: 04.11.2026 | 0:11
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    בתי החולים 'שערי צדק' ו-'הדסה עין כרם' מחכישים את השמועות שהתפרסמו בשעות האחרונות ברשת החברתית x (לשעבר טוויטר) באנגלית ובערבית, כי בית חולים מרכזי בירושלים מעביר מיטות וציוד רפואי לחניונים התת קרקעיים שלו, על רקע ההתחממות הבטחונית מול איראן.

    באחד מהציוצים, ניתן לראות סרטון שבו רואים מיטות בחניון, והוא מיוחס להדסה עין כרם. על פי דוברות בית החולים, לא מדובר בסרטון שצולם אצלם, והמבנה של החניון במרכז הרפואי לא תואם את המבנה שבסרטון.

    תגיות:
    פעמון

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