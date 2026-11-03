בתי החולים בירושלים מכחישים את השמועות על העברת מיטות וציוד רפואי לחניון תת קרקעי

בתי החולים 'שערי צדק' ו-'הדסה עין כרם' מחכישים את השמועות שהתפרסמו בשעות האחרונות ברשת החברתית x (לשעבר טוויטר) באנגלית ובערבית, כי בית חולים מרכזי בירושלים מעביר מיטות וציוד רפואי לחניונים התת קרקעיים שלו, על רקע ההתחממות הבטחונית מול איראן.

A major hospital in Jerusalem began moving entire wards into underground parking facilities within the past hour. — World Source News (@Worldsource24) November 3, 2026

توجيهات في إسرائيل بانشاء مستشفيات تحت الارض تحسبا للحرب مستشفى هداسا عين كارم بالقدس بدأت بتجهيز أسرة المرضى ونقلها للاقسام المحمية اسفل الأرض pic.twitter.com/E8eNuWpFAy — عٌـِـِِـِـرآقٌـ????????ـي || Iraqii (@iq_940) November 3, 2026

באחד מהציוצים, ניתן לראות סרטון שבו רואים מיטות בחניון, והוא מיוחס להדסה עין כרם. על פי דוברות בית החולים, לא מדובר בסרטון שצולם אצלם, והמבנה של החניון במרכז הרפואי לא תואם את המבנה שבסרטון.