ניצחון לדמוקרטים בארה"ב: ישלטו בבית הנבחרים ובסנאט

המפלגה הדמוקרטית הבטיחה הבוקר (רביעי) את השליטה בבית הנבחרים ובסנאט בבחירות האמצע בארה"ב. תוצאות בחירות האמצע, שהחלו להתפרסם הלילה, מתפרסמות בהדרגה, אך כבר ברור שמדובר בהישג גדול לדמוקרטים ובמפלגה אלקטורלית לנשיא דונלד טראמפ.

הנשיא טראמפ אמר ל'ניו יורק טיימס' שיקבל את תוצאות הבחירות. "נעבוד עם הדמוקרטים, אנחנו מצפים לעבוד איתם", אמר, "בטח נמצא משהו שיעבוד".

התוצאות כוללות ניצחון לדמוקרטים במעוזים רפובליקניים, כולל ניצחון בפער גדול לג'יימס טלריקו הדמוקרטי על מושב בסנאט בטקסס השמרנית – הפעם הראשונה מאז 1988 שבה הדמוקרטים זוכים במושב בסנאט מטעם טקסס. את הניצחון הדמוקרטי שם השלימה ג'ינה הינוחוסה הלטינית-אמריקאית, שזכתה בבחירות לתפקיד מושלת טקסס נגד המושל המכהן גרג אבוט, ותהיה המושלת הדמוקרטית הראשונה בטקסס מזה 32 שנה. הדמוקרטים ניצחו גם במושב בסנאט גם מטעם קנזס, לראשונה מאז 1932, כשמועמדם היה הכומר המתודיסטי אדם המילטון.

לפי סקר שערכה סוכנות הידיעות AP בקרב הבוחרים בבחירות האמצע, כשני שליש מהמצביעים סבורים שמדיניותו של טראמפ הובילה להרעה במצב הכלכלי בארה"ב.

בחירות האמצע בארה"ב נערכות שנתיים אחרי הבחירות לנשיאות, באמצע כהונתו של הנשיא. בבחירות אלו עומדים לבחירה כל 435 חברי בית הנבחרים, המייצגים מחוזות בחירה ומכהנים שנתיים, וכשליש מ־100 חברי הסנאט, שבו לכל מדינה שני נציגים המכהנים שש שנים. במדינות רבות בוחרים באותו יום גם מושלים ובעלי תפקידים מקומיים, ולעיתים גם מצביעים על הצעות חוק. מאחר שחוקים צריכים לעבור בשני בתי הקונגרס, הן בבית הנבחרים והן בסנאט, אובדן הרוב בהם מקשה על הנשיא לקדם את תוכניותיו.