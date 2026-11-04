ועדת הבחירות: נבדקו הפניות מהסיעות ומהציבור, אין ממצאים לפגיעה בטוהר הבחירות

ועדת הבחירות המרכזית הודיעה הבוקר (רביעי) על סיום מבצע הבקרה על תוצאות הבחירות לכנסת ה-26. במסגרת המבצע נבדקו פרוטוקולים של 9,069 קלפיות. במקרים שבהם נדרש הדבר נערכה בדיקה מעמיקה של חומרי ההצבעה והתיעוד, לרבות פתקי ההצבעה ופנקסי המצביעים.

הוועדה הודיעה כי הבדיקות הקיפו את כל הקלפיות שאליהן התייחסו הפניות מהסיעות ומהציבור, כי לא התגלו ממצאים לפגיעה בטוהר הבחירות, וכי היום יוגשו תוצאות הבחירות לנשיא המדינה ויפורסמו כדין. "בסיכום המבצע לא נמצאו חריגות או ממצאים המצביעים על פגיעה בטוהר הבחירות או שינוי של התוצאות", נמסר.

9,069 הקלפיות שנבדקו הן כ־75% מתוך 12,018 הקלפיות הרגילות; זאת לעומת הבחירות לכנסת ה־25 ב-2022, אז נבדקו 5,100 קלפיות, שהיו 43.5% מהקלפיות. את הבדיקות ביצעו כ־250 עורכי דין מהשירות הציבורי, לצד עובדי ועדת הבחירות. המבצע נמשך שישה ימי עבודה, מיום רביעי שעבר ועד אתמול, ובמהלכו הופעלו שבעה חדרי בדיקה וחמ"ל במשמרות בוקר וערב.

הקלפיות נבחרו לבדיקה על בסיס פניות מהסיעות, מרשימות המועמדים ומהציבור, דיווחים שהתקבלו במהלך יום הבחירות, בין היתר ממפקחי טוהר הבחירות שהוצבו בכל הקלפיות הרגילות, בדיקות סטטיסטיות לאיתור חריגות, מדגם אקראי ואמות מידה נוספות.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג: "במסגרת מבצע טוהר הבחירות נבדק באופן יסודי מספר חסר תקדים של קלפיות. היקף המבצע ואיכותו מעידים על מחויבותה הגבוהה של ועדת הבחירות לשיקוף רצון הבוחר באופן מדויק ככל הניתן". מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה: ״כל פנייה שהתקבלה מהסיעות, מרשימות המועמדים ומהציבור נבדקה לגופה. במקומות שבהם נדרשו תיקונים, הם בוצעו על בסיס הרישומים וחומרי ההצבעה".