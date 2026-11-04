פעיל בל"ד נעצר בחשד לעבירות ביטחוניות, אשתו: "15 שוטרים פרצו לביתנו"

המשטרה עצרה הלילה (רביעי) את העיתונאי והפעיל הפוליטי עבד אבו שחאדה, יו"ר האגודה האסלאמית ביפו ולשעבר חבר מועצת העיר תל אביב-יפו מטעם בל"ד. לפי דיווח של העיתונאי ג'וש בריינר, אבו שחאדה נעצר בחשד לעבירות ביטחוניות. לא נמסר באילו עבירות הוא חשוד.

אשתו סיפרה הבוקר לרדיו א-שמס כי 15 שוטרים פרצו לביתם ועצרו את בעלה מבלי לפרט את החשדות נגדו. לדבריה, לא נמסר לה לאן הועבר. גם הפרשן והפעיל ת'אאר אבו ראס מסר כי לא ידוע היכן הוא מוחזק.

אבו שחאדה, המקורב ליו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, שהה לאחרונה בדוחה שבקטאר במסגרת עבודתו כעיתונאי וכפרשן לענייני הבחירות בישראל ברשת אל-ג'זירה. במהלך שהותו שם, ערב הבחירות, ראיין את חבר הכנסת לשעבר ומייסד בל"ד עזמי בשארה, שעזב את ישראל ב-2007 לאחר שנחשד בסיוע לחיזבאללה במהלך מלחמת לבנון השנייה.

יו"ר בל"ד: "נתניהו וזיני מגבירים את ניסיונותיהם לגנוב את הבחירות"

יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, גינה את המעצר וטען כי מדובר בניסיון לפגוע בתוצאות הבחירות. "נתניהו וזיני מגבירים את ניסיונותיהם לגנוב את הבחירות", אמר. לדבריו, המשטרה ושב"כ עצרו את אבו שחאדה בביתו מבלי להציג צו מעצר, ולקחו חפצים מהבית מבלי למסור רשימה של הפריטים. עוד טען כי הרשויות מסרבות למסור מידע על מקום הימצאו.

"מעצרו של עבד מצטרף למעצרים, חקירות ואיומים נגד פעילים פוליטיים במטרה לערער על תוצאות הבחירות תוך שימוש במשטרה ובשב"כ", אמר יו"ר בל"ד. "כל אלו לא ישנו את העובדה הפשוטה שנתניהו הפסיד את הבחירות, בזכות האזרחים הערבים שיצאו בהמוניהם והעיפו אותו".

"חטיפת אזרחים על-ידי המדינה היא פשע חמור, אבל אנחנו לא נירתע ולא נאפשר להם לחטוף את הבחירות", הוסיף. "פשעי המשטרה והשב"כ בשירות נתניהו לא ירתיעו אותנו מהמשך מאבקנו הצודק למען בניית חברה ומדינה המבוססות על ערכי החירות, הצדק והשוויון".

גם סגן ראש עיריית תל אביב-יפו, עו"ד אמיר בדראן, גינה את המעצר וטען כי מדובר בפגיעה בדמוקרטיה. "השב"כ מבצע הפיכה נגד הדמוקרטיה הישראלית בשירות נתניהו", אמר. "בינתיים הם לוקחים את הערבים, אם לא נרים את קולנו עכשיו, כשייקחו אותנו אף אחד לא ירים את קולו".