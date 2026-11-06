לאחר תאונת הרכבות הקטלנית: שר התחבורה הספרדי התפטר

שר התחבורה הספרדי, אוסקר פואנטה, הודיע בשלישי השבוע על התפטרותו בשל תאונת הרכבת הקטלנית שאירעה במדינה בשבוע שעבר, ותאונת רכבות נוספת בינואר. פואנטה אמר כי "שר תחבורה במדינה כמו ספרד לא יכול להמשיך אחרי שתי תאונות רכבת חמורות בשנה". הוא הוסיף כי "זו שאלה של יושרה ושל אמפתיה לקורבנות". איגודי העובדים בענף הרכבות החלו השבוע בשביתה בדרישה לחקירה מעמיקה של התאונה.

התאונה הראשונה התרחשה בשבוע שעבר אז התנגשו שתי רכבות ונהרגו לפחות 69 בני אדם ויותר מ-170 נפצעו. התאונה התרחשה בין מדריד לחבל אנדלוסיה, באזור שבין לוס ייבנס לעיירה אורדה שבמחוז טולדו. התאונה השנייה, שהתרחשה בינואר באדאמוז שבמחוז קורדובה, עלתה בחייהם של 46 בני אדם ובפציעתם של עשרות.

איגודי העובדים בענף הרכבות לא מסתפקים בהתפטרות והחלו ברביעי השבוע בשביתה, בדרישה לחקור את סיבות העומק של התאונה, ולבוא חשבון עם מי שלטענתם הובילו להזנחה ולסיכון חיי אדם. התפטרותו של פואנטה מגיעה בין היתר על רקע השביתה. עם זאת, בארגוני העובדים הבהירו כי מבחינתם התפטרותו של פואנטה היא "רק ההתחלה".

ארגון העובדים CSIF, שחבר בקואליציית המוחים, מסר כי "עכשיו הגיע תורם של כל המנהלים והפקידים" בחברות הממשלתיות להתפטר, וכי יש צורך ברפורמות חוקיות שיאפשרו מחדש "עבודה מקצועית" בחברות אלו. מנגד, ארגון העובדים UGT, שגם חבר בקואליציה, הביע הערכה למהלך של פואנטה אך הצהיר שגם הוא מחויב למאבק לשינוי יסודי בענף.

השביתה פרצה לאחר מחאות של איגודי העובדים על האשמה ראשונית של עובד משרד בגרימת טעות אנוש שהובילה לתאונה. "המדינה ממהרת להגיע למסקנות יום אחרי האסון" אמר אז יו"ר איגוד עובדי מסילות הברזל, חואן רודריגז, והאשים את המדינה כי היא מנסה להסיט את האשמה לטעות אנוש במקום להזנחה מתמשכת של המסילות מאז ההפרטה 'האנכית' של השנים האחרונות. במסגרת ההפרטה הופרדו חברות הרכבת מחברת המסילות, ותחום הרכבות נפתח לתחרות בין מספר חברות.

הזווית הפוליטית: חודש לבחירות, ביקורת מהאופוזיציה

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, שפואנטה הוא חבר מפלגתו ומתומכיו הבולטים, נפרד מפואנטה בחום. "תודה על הכל, שותף", אמר סנצ'ז, ושיבח אותו על "היושרה" שהפגין. גם דמויות אחרות בקואליציה בירכו על פרישתו של פואנטה, שמגיעה כחודש לפני הבחירות, בהן יש חשש אמיתי במפלגה מפני אובדן השלטון.

עם זאת, גורמים אחרים מתחו ביקורת על פואנטה, וטענו כי התפטרותו אינה מספיקה. "הוא לא בחר להתפטר" מסרו במפלגה העממית, שנחשבת ימין מתון ואמרו כי "אילצו אותו להתפטר". חברת המפלגה, אסתר מוניוז, אמרה כי "ההתפטרות מגיעה 106 מיתות מאוחר מידי". במפלגת הימין הקיצוני ווקס החריפו את הטון עוד יותר, ונשיא המפלגה, סנטיאגו אבקסל, האשים את סנצ'ז כי הוא האשם המרכזי, "ראש המאפיה" וה"המוח הקרימינאלי של הארגון ששולט בנו".