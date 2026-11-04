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צבא וביטחון

צה"ל ושב"כ: שישה פעילי חמאס, הג'יהאד האסלאמי וצבא האסלאם חוסלו ברצועת עזה

לפי הודעת צה"ל ושב"כ, השישה חוסלו בשלוש תקיפות אוויריות באזור ח'אן יונס בתחילת השבוע | בין ההרוגים מפקד פלוגת נוח'בה, ראש חוליית צליפה בחמאס ופעיל שעסק בהברחות לרצועה | בצה"ל טוענים כי השישה פעלו לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולות ארגוני הטרור, תוך הפרת הפסקת האש

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עדכון אחרון: 04.11.2026 | 13:57
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    צה"ל ושב"כ הודיעו היום (רביעי) כי חיסלו שישה פעילי חמאס, הג'יהאד האסלאמי וצבא האסלאם בשלוש תקיפות אוויריות באזור ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה, שבוצעו בתחילת השבוע. לפי הודעתם, השישה פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ולשיקום יכולות ארגוני הטרור, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

    בשתי תקיפות שבוצעו ביום שני חוסלו, לפי ההודעה, מחמוד גהאד מחמד קפה, ראש חוליית צליפה בזרוע הצבאית של חמאס, ואסעד סלימאן סלמאן קשטה, פעיל בארגון צבא האסלאם שעסק בקידום הברחות לשטח רצועת עזה.

    בתקיפה נוספת שבוצעה ביום ראשון באזור ח'אן יונס חוסלו ארבעה פעילים נוספים: מוחמד זכריא אל גמל, ראש חולייה בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד אמין א נמס, פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שאהר מוחמד זערב, מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס, ומוחמד עלי אבו שער, פעיל צליפה בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני.

    בצה"ל ובשב"כ מסרו כי השישה חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.

    תגיות:
    פעמון

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