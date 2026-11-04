איראן מאיימת לתקוף בסיסים אמריקאיים באירופה: "לא נאפשר לסיוע לעבור ללא תגובה"

אחמד בחשאיש ארדסטאני, חבר בוועדת הביטחון של הפרלמנט האיראני, אמר הבוקר ליורוניוז כי איראן תתקוף "כל בסיס אירופי שישמש לפעולה נגדה, לרבות בסיסים באיטליה ובגרמניה", אם תותקף על ידי ארצות הברית. דבריו נאמרו לאחר שכלי תקשורת ממשלתיים ציינו כי כל עימות חדש עלול להגיע עד ל"לב אירופה".

"בשתי המלחמות הקודמות לא פעלנו כך", הוסיף ארדסטאני, "אך הפעם לא נאפשר לסיוע שמעניקה אירופה לאמריקה לצורך תקיפה באיראן לעבור ללא תגובה". בתשובה לשאלה האם אירופה נכנסת לשלב חדש של מלחמה מול איראן, ציין ארדסטאני כי מדינות אירופה כבר היו במצב של מלחמה מול איראן בשלב הקודם, בכך שאפשרו את השימוש בבסיסיהן.

דבריו נאמרו על רקע ההסלמה הגוברת והאפשרות שארצות הברית תפתח במתקפה על איראן עוד הלילה, עם סגירת הקלפיות בבחירות האמצע בארצות הברית. בסוף השבוע דיווחו בכירים במדינות המפרץ לתקשורת האמריקאית כי טראמפ מתכנן לתקוף באיראן כבר ביום רביעי, 4 בנובמבר (היום), ואתמול דווח על תנועה ערה של מטוסי תדלוק אמריקאיים בשמי המפרץ, במה שנראה כמו הכנות למתקפה בטווח זמן קרוב.

המנהיג העליון של איראן: "הדרך היחידה להגיע להרתעה מוחלטת היא המשך האסטרטגיה של 'איראן חזקה יותר'"

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, פרסם הבוקר הצהרה לוחמנית לציון "יום המאבק ביהירות העולמית", שבה טען כי תוצאות בחירות האמצע לא ישנו את עוינותה של ארצות הברית כלפי העם האיראני. בהצהרה כתב כי "משאלתו של השטן הגדול היא כניעה ללא תנאי של העם האיראני. הנטייה הקלה ביותר לכניעה בפני האויב תעודד אותו להעז יותר בדרישותיו המופרזות, במלחמותיו ובמעשי התוקפנות הבאים".

לדבריו, "הדרך היחידה להגיע לרמת הרתעה מוחלטת היא המשך האסטרטגיה של 'איראן חזקה יותר' בדרך לפיתוח מקיף; ואחדות, איחוד והתמסרות חברתית הם המרכיב העיקרי להצלחה בדרך זו, וחשוב שכל אמירה ופעולה של הפרט והחברה, כמו גם של המנהיגים, יתבססו על כך".

סגן יו"ר הפרלמנט האיראני, עלי ניקזאד, אמר הבוקר כי "מצר הורמוז הוא סמל לעוצמתה של איראן ונקודת הכישלון של חישובי האויב. כל הרפתקנות בו תיענה בתגובה מוחצת. העם האיראני עומד איתן בהתנגדותו ולא ייכנע".

ישראל העבירה לארה"ב מודיעין על תוכנית איראנית לשימוש בנשק כימי

אתמול דווח בניו יורק טיימס כי ישראל העבירה לארה"ב מודיעין שלפיו איראן מתכננת להשתמש בנשק כימי נגד אויביה. לפי הדיווח, המסר הישראלי התקבל בדאגה ובספקנות, ובכירים אמריקאים רואים במודיעין הזה חלק ממסע לחצים של נתניהו, במטרה לשכנע את ממשל טראמפ לשוב לפעולות לחימה נרחבות נגד איראן.

עוד נטען כי ישראל שיתפה חלק מהמידע גם עם גורמים במדינות המפרץ. חלקם הביעו ספק בכך שאיראן אכן מפתחת תוכניות לשימוש בנשק כימי, וסבורים שישראל מנסה לדחוף את ארצות הברית ואת שותפותיה לחזור ללחימה עצימה.