שני עובדים נפצעו בינוני באתרי בנייה, עובד נוסף במצב בינוני לאחר שנכווה בידיו

עובד בן כ-45 נפצע בינוני מפגיעת חפץ כבד באתר בנייה ברחוב הגאונים בחולון. הוא פונה לבית החולים אסף הרופא עם חבלת ראש.

מוקדם יותר נכווה עובד בן כ-30 במהלך עבודתו במרכז מסחרי בחצור הגלילית. צוותי מד"א ואיחוד הצלה הוזעקו למקום סביב השעה 14:10, והוא פונה במצב בינוני, עם כוויות בידיו, לבית החולים זיו בצפת. מחובש איחוד הצלה שהגיע למקום נמסר: "מדובר בפועל שנכווה קשות בגפיים. הענקתי לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים זיו בצפת. בשלב זה מצבו מוגדר בינוני. צוותי כיבוי פועלים במקום עקב אופי האירוע".

מעט לאחר מכן, סביב השעה 14:20, דווח למוקד 101 של מד"א על פועל בן כ-60 שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו בפארק תעשייה חבל מודיעים. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלת ראש, לבית החולים שיבא בתל השומר.