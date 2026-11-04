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פוליטי מדיני

לאחר שבחירתו נפסלה: מועמד נתניהו למבקר המדינה לא יתמודד שוב לתפקיד

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עדכון אחרון: 04.11.2026 | 18:27
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    עו״ד מיכאל ראבילו, המועמד של ראש הממשלה בנימין נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, החליט שלא להתמודד שוב לתפקיד במסגרת בחירות חוזרות שצפויות להתקיים לאחר השבעת הכנסת החדשה – כך פורסם ב-ynet.

    ראבילו נבחר למבקר המדינה בכנסת הקודמת ברוב של 61 חברי כנסת, אך כחודש לאחר מכן ביטל בג"ץ את ההצבעה עקב תיעוד ההצבעות של חברי כנסת מאחורי הפרגוד ופגיעה בחשאיות ההליך. השופטים הורו לקיים בחירות חוזרות, אך אלה לא נערכו בכנסת הקודמת. כעת איבדה הקואליציה את הרוב בכנסת, וככל הנראה משום כך הסיר ראבילו את מועמדותו לבחירות החוזרות.

    תגיות:
    פעמון

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