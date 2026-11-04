החלו ההתייעצויות בבית הנשיא; רע"ם תמליץ על איזנקוט, יהדות התורה לא תמליץ על מועמד

סבב ההתייעצויות בבית הנשיא יצחק הרצוג החל היום (רביעי) אחר הצוהריים. סיעות ש"ס והציונות הדתית המליצו על ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו להרכבת הממשלה. נציגי סיעת ישראל ביתנו המליצו על גדי איזנקוט. ראש מפלגת זהות וחבר הכנסת היחיד מטעמה, משה פייגלין, המליץ גם הוא על נתניהו. כמו כן, סיעת רע"ם הודיעה הערב שתמליץ על איזנקוט להרכבת הממשלה, וסיעת יהדות התורה החליטה שלא להמליץ על אף מועמד.

מטעם ישראל ביתנו השתתפו יו״ר הסיעה ח״כ עודד פורר, מנכ״לית המפלגה אינה זילברגרץ, מנהל הסיעה אלכסנדר גולדנשטיין ועו״ד אמיר שניידר, לשעבר ראש מטה שר האוצר בתקופת כהונתו של אביגדור ליברמן. פורר אמר: "אין אחד מבית 337 אלף המצביעים שלנו שחשב שנשב עם המפלגות הערביות".

משלחת ש״ס לבית הנשיא כללה את ח״כ מיכאל מלכיאלי, ח״כ ינון אזולאי, ח״כ יואב בן צור, ח״כ חיים ביטון ודרור עמוס. הנשיא הרצוג שאל את אזולאי אם הוא רואה אפשרות להגיע לפשרה בסוגיית חוק הפטור מגיוס. אזולאי השיב: "אני רואה את זה שיש ערך ללומדי התורה".

מטעם סיעת הציונות הדתית הגיעו השרה אורית סטרוק, איתמר איתם וצביקה מור. "תוצאות הבחירות מחייבות ממשלה לאומית רחבה בראשות נתניהו", נמסר מהסיעה ביציאתם. "צריך להיות ברור שהמפלגות הערביות הלאומניות אינן שותפות לגיטימיות לקביעת עתידה של ישראל כיוון שעבורן הקמת המדינה היא אסון, הארץ היא ערבית, וההמנון הוא בילאדי כל זאת ללא קשר לחקירות המתנהלות עכשיו, שאנחנו כמובן דורשים שימוצו עד תום וללא חסמים".

השרה סטרוק אמרה לנשיא דברים ברוח זו במהלך ההתייעצות, ועל כך השיב לה הרצוג: "איך את מאבחנת בין גזענות לבין מה שאת אומרת? את לוקחת שתי מפלגות שנבדקו כבר על פני דורות, תזכרי שרק"ח היא חלק מהמשותפת והיא חתומה על מגילת העצמאות. יש למעלה משני מיליון אזרחים ערבים בישראל, והם חלק מהחברה הישראלית". הרצוג הוסיף ושאל: "האם המפלגה שלך יכולה להתפשר"? סטרוק ענתה: "גם הישיבה בממשלה הנוכחית הייתה פשרה".

מוקדם יותר היום הוזעקו שוטרים וחבלני משטרה לבית הנשיא, זאת בעקבות דיווח אודות אישה שבמהלך בידוק ביטחוני שלה התריע מכשיר השיקוף, ועלה החשד להימצאות שרידי חומר חשוד על גופה. עם סיום הבדיקה המשטרתית, חודשה הכניסה לבית הנשיא כסדרה.