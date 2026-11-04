צה"ל תקף בלבנון שני חשודים שתצפתו על הכוחות

צה"ל תקף היום (רביעי) שני חשודים שתצפתו על הכוחות בקבריחא, מחוץ למרחב שבשליטת צה"ל בדרום לבנון. על פי צה"ל, התקיפה בוצעה להסרת האיום על כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני.

כמה שעות לאחר התקיפה קיים הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הערכת מצב בפיקוד הצפון ובדרום לבנון, יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, מפקד אוגדה 91, תא"ל יובל גז, ומפקדים נוספים.

"לא נאפשר לחיזבאללה לבסס תשתיות טרור במרחב", אמר זמיר. "כל ניסיון של האויב להתבסס, להתעצם או לאיים על יישובי הצפון ייענה באופן מיידי ועוצמתי. במהלך המלחמה חיזבאללה הוכיח שוב שהוא שלוחה איראנית ושהוא לא 'פטריוט לבנוני'. פעולותיו פגעו באינטרסים של מדינת לבנון ואזרחיה. צה"ל דרוך להתפתחויות בזירות קרובות ורחוקות ומוכן להכות באויב שינסה לפגוע בנו, כפי שעשינו בעבר".

במהלך הביקור הוצג לרמטכ"ל מודל 'צוות הקרב הרובוטי'. "המודל מחזק את העיקרון שלפיו צה"ל נמצא לפני האזרחים ואת התפיסה החדשנית שלפיה האמצעים הרובוטיים והטכנולוגיים נמצאים לפני הכוחות ולצידם", אמר. "בכך אתם מגבירים את האפקטיביות המבצעית ומחזקים את ההגנה על כוחותינו. זוהי קפיצת מדרגה משמעותית, ואני מתרשם שיש חיבור הדוק בין פיקוד הצפון לזרוע היבשה. אני מנחה להמשיך להאיץ את התהליכים להטמעת יכולות רובוטיות בכוחות הלוחמים, כשהמטרה היא לייצר יתרון ועליונות מבצעית בשדה הקרב".