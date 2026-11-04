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חינוך ורווחה

הסתדרות המורים תשבית לשעתיים בי"ס יסודי בפ"ת עקב תקיפת סגנית המנהל

הלימודים בבי"ס 'עמיטל' יחלו בשעה 10:00 ובשעתיים הראשונות תיערך הסברה לצוות החינוכי, לאחר שתלמיד כיתה ב' השליך חפצים על סגנית המנהלת, חבט בה ומשך בחולצה וכן קילל אותה | יו"ר סניף פ"ת בהסתדרות המורים: "כשהאלימות מסלימה נדרש פתרון מערכתי"

בניין עיריית פתח תקווה (צילום אילוסטרציה: יוסי אלוני/פלאש90)
בניין עיריית פתח תקווה (צילום אילוסטרציה: יוסי אלוני/פלאש90)
מיכל מרנץ
מיכל מרנץ
כתבת חינוך
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עדכון אחרון: 04.11.2026 | 22:57
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הלימודים בבית ספר היסודי 'עמיטל' בפתח תקווה יתחילו מחר (חמישי) בעשר בבוקר בעקבות תקיפה של סגנית מנהל בית הספר על ידי אחד התלמידים, כך הודיעה היום הסתדרות המורים. השעתיים הראשונות יוקדשו להסברה לצוות החינוכי שתועבר על ידי רוית גלעדי-גטניו יו"ר סניף פתח תקווה של הסתדרות המורים.

האירוע התרחש היום בבית הספר, כאשר תלמיד כיתה ב' נכנס למזכירות והחל לטפס באופן מסוכן על כוורת מדפים. סגנית מנהלת בית הספר ניגשה אליו וניסתה לשוחח עמו, להרגיע אותו, אך התלמיד סירב לשתף פעולה ונכנס בסערת רגשות לחדר הסגנים.

בשלב זה החל התלמיד לתקוף את סגנית המנהלת. התקיפה כללה השלכת מקלדת ומגפון, הצלפה באמצעות כבל חשמל, אחיזה ומשיכה בחולצה. בזמן התקיפה נקט התלמיד גם באלימות מילולית. לאורך האירוע ניסתה סגנית המנהלת לשמור על איפוק ולהרגיע את התלמיד.

יו"ר סניף פתח תקוה בהסתדרות המורים, רוית גלעדי-גטניו: "הצוות החינוכי ניסה פעם אחר פעם להכיל, להרגיע ולתת מענה, אבל יש נקודה שבה האחריות אינה יכולה להישאר על כתפיהם של עובדי ההוראה בלבד. כאשר האלימות חוזרת ומסלימה, נדרש פתרון מערכתי שמגן גם על התלמיד וגם על הצוות ועל יתר ילדי בית הספר. הסתדרות המורים תעמוד לצד סגנית המנהלת והצוות ותדרוש מענה מיידי שיאפשר להם לחזור לעבוד בסביבה בטוחה, והיא תמצא את כל הכלים העומדים לרשותה כדי להעניק ביטחון והגנה לצוותי החינוך".

תגיות:
פעמון

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