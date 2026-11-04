בכירי להב 433 ושב״כ צפויים להיפגש לתיאום חקירת החשד להתערבות זרה בבחירות

בכירים ביחידת להב 433 במשטרה ובכירי שב"כ צפויים להיפגש מחר (חמישי) כדי לתאם את הצטרפות המשטרה לחקירת החשד שכספים הועברו לישראל מגורמים במדינות זרות, ובהן קטאר, בניסיון להשפיע על הבחירות, כך דיווח הערב 'מעריב'.

לפי הדיווח, השב"כ הוביל עד כה את החקירה בסיוע גורמים במוסד. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הנחה את השב"כ לחקור את החשדות לאחר שהוצג לו מידע בנושא. הדיווח ב'מעריב' על הפגישה הצפויה מגיע לאחר שמוקדם יותר היום אמר גורם במשטרה ל־ynet כי במשטרה עדיין "ממתינים לשב״כ. לא הועבר לידינו כל חומר גולמי".