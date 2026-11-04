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בחירות 2026

בכירי להב 433 ושב״כ צפויים להיפגש לתיאום חקירת החשד להתערבות זרה בבחירות

ראש השב"כ דוד זיני ומפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי (צילום ארכיון: נועם רבקין פנטון/פלאש90)
ראש השב"כ דוד זיני ומפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי (צילום ארכיון: נועם רבקין פנטון/פלאש90)
איתי גיל לב
איתי גיל לב
כתב
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עדכון אחרון: 04.11.2026 | 23:51
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בכירים ביחידת להב 433 במשטרה ובכירי שב"כ צפויים להיפגש מחר (חמישי) כדי לתאם את הצטרפות המשטרה לחקירת החשד שכספים הועברו לישראל מגורמים במדינות זרות, ובהן קטאר, בניסיון להשפיע על הבחירות, כך דיווח הערב 'מעריב'.

לפי הדיווח, השב"כ הוביל עד כה את החקירה בסיוע גורמים במוסד. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הנחה את השב"כ לחקור את החשדות לאחר שהוצג לו מידע בנושא. הדיווח ב'מעריב' על הפגישה הצפויה מגיע לאחר שמוקדם יותר היום אמר גורם במשטרה ל־ynet כי במשטרה עדיין "ממתינים לשב״כ. לא הועבר לידינו כל חומר גולמי".

תגיות:
פעמון

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