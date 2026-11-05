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תשתיות וסביבה

מזג האוויר: ירידה בטמפרטורות וגשם; צפי להצפות במישור החוף ושיטפונות בנגב

ביום שישי יהיה מעונן וגשם יירד בצפון ובמרכז. סופות רעמים וגשם צפויים גם בצפון הנגב. עד לשעות הצהריים ייתכנו הצפות לאורך מישור החוף | בשבת יתחזק הגשם בצפון ובמרכז, וצפויות הצפות. שיטפונות צפויים גם בצפון הנגב, בנחלי מדבר יהודה וים המלח

גשם בשוק מחנה יהודה בירושלים (צילום: אורן בן חקון/פלאש90)
גשם בשוק מחנה יהודה בירושלים (צילום: אורן בן חקון/פלאש90)
דבר
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עדכון אחרון: 05.11.2026 | 6:25
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    גשמים מקומיים צפויים הבוקר (חמישי) בצפון הארץ, והטמפרטורות יירדו אך עדיין יהיו רגילות לעונה. בלילה יירדו גשמים גם באזור מישור החוף והם ילוו בסופות רעמים.

    מחר, יום שישי, יהיה מעונן ויירד גשם בצפון ובמרכז. סופות רעמים יחלו בחלק מהאזורים בארץ, וגשם מקומי צפוי גם בצפון הנגב. עד לשעות הצהריים יתכנו הצפות לאורך מישור החוף.

    הגשם יימשך בשבת ויתחזק בצפון ובמרכז, שם עדיין צפויות הצפות. שיטפונות צפויים גם בצפון הנגב, בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

    מזג האוויר החורפי יימשך גם ביום ראשון, אז הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-21, תל אביב 17-25, חיפה 19-24, צפת 14-18, קצרין 15-22, טבריה 18-24, נצרת 18-25, עפולה 15-26, בית שאן 18-28, לוד 16-26, אשדוד 17-26, עין גדי 21-27, באר שבע 14-26, מצפה רמון 15-23, אילת 20-30.

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