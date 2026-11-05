סבב ההתייעצויות אצל הנשיא: יהדות התורה לא המליצה על איש; עוצמה יהודית המליצה על נתניהו

נשיא המדינה יצחק הרצוג התחיל היום (חמישי) את סבב ההתייעצויות השני עם הסיעות שנבחרו לכנסת. הסיעה הראשונה שהגיעה היא יהדות התורה.

הסיעה הודיעה כי החליטה לא להמליץ על איש להרכבת הממשלה. משלחת יהדות התורה כללה את ח״כ יצחק פינדרוס, ח״כ יצחק גולדקנופף, משה רוזנטל, אמיתי שולמן ומוטי בבצ׳יק. ח"כ מאיר פרוש החליט להיעדר.

אחריה הגיעה תורה של סיעת עוצמה יהודית שהמליצה על ח"כ בנימין נתניהו להרכבת הממשלה. משלחת עוצמה יהודית כללה את השר יצחק וסרלאוף, השר עמיחי אליהו, ח״כ לימור סון הר מלך, וח״כ יצחק קרויזר.

אתמול נפתחו שיחות ההיוועצות בבית הנשיא. הציונות הדתית, ש"ס, ישראל ביתנו וזהות קיימו שיחות עם הנשיא והמליצו על נתניהו כמועמד שלהן להרכבת הממשלה. מפלגת ישראל ביתנו המליצה להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על גדי איזנקוט.

לוחות הזמנים וסדר הגעת נציגי המפלגות למשכן הנשיא:

08:45 – הגעת נציגי סיעת יהדות התורה.

09:45 – הגעת נציגי סיעת עוצמה יהודית.

11:00 – הגעת נציגי סיעת הדמוקרטים.

12:15 – הגעת נציגי סיעת רע"מ.

16:45 – הגעת נציגי סיעת הרשימה המשותפת.

18:00 – הגעת נציגי סיעת ביחד.

19:15 – הגעת נציגי סיעת ישר.

20:30 – הגעת נציגי סיעת הליכוד.