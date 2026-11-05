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בחירות 2026

סבב ההתייעצויות אצל הנשיא: יהדות התורה לא המליצה על איש; עוצמה יהודית המליצה על נתניהו

האחרונים בתור יהיו נציגי סיעת ישר ונציגי סיעת הליכוד | אתמול סיעות הציונות הדתית, ש"ס, ישראל ביתנו וזהות המליצו על נתניהו ואילו סיעת ישראל ביתנו המליצה על גדי איזנקוט

ההתייעצות של יהדות התורה אצל הנשיא יצחק הרצוג (צילום: הילל בן אור)
ההתייעצות של יהדות התורה אצל הנשיא יצחק הרצוג (צילום: הילל בן אור)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 05.11.2026 | 6:47
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נשיא המדינה יצחק הרצוג התחיל היום (חמישי) את סבב ההתייעצויות השני עם הסיעות שנבחרו לכנסת. הסיעה הראשונה שהגיעה היא יהדות התורה.

הסיעה הודיעה כי החליטה לא להמליץ על איש להרכבת הממשלה. משלחת יהדות התורה  כללה את ח״כ יצחק פינדרוס, ח״כ יצחק גולדקנופף, משה רוזנטל, אמיתי שולמן ומוטי בבצ׳יק. ח"כ מאיר פרוש החליט להיעדר.

אחריה הגיעה תורה של סיעת עוצמה יהודית שהמליצה על ח"כ בנימין נתניהו להרכבת הממשלה. משלחת עוצמה יהודית כללה את השר יצחק וסרלאוף, השר עמיחי אליהו, ח״כ לימור סון הר מלך, וח״כ יצחק קרויזר.

משלחת עוצמה יהודית לבית הנשיא (צילום: הילל בן אור)
משלחת עוצמה יהודית לבית הנשיא (צילום: הילל בן אור)

אתמול נפתחו שיחות ההיוועצות בבית הנשיא. הציונות הדתית, ש"ס, ישראל ביתנו וזהות קיימו שיחות עם הנשיא והמליצו על נתניהו כמועמד שלהן להרכבת הממשלה. מפלגת ישראל ביתנו המליצה להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על גדי איזנקוט.

לוחות הזמנים וסדר הגעת נציגי המפלגות למשכן הנשיא:

08:45 – הגעת נציגי סיעת יהדות התורה.

09:45 – הגעת נציגי סיעת עוצמה יהודית.

11:00 – הגעת נציגי סיעת הדמוקרטים.

12:15 – הגעת נציגי סיעת רע"מ.

16:45 – הגעת נציגי סיעת הרשימה המשותפת.

18:00 – הגעת נציגי סיעת ביחד.

19:15 – הגעת נציגי סיעת ישר.

20:30 – הגעת נציגי סיעת הליכוד.

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תגיות:
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