עוון ולא חשד לרצח, טלפון שנעלם ותלונה שגויה: משפחתו של ברכאת עמאש דורשת תשובות מהמשטרה

ברכאת עמאש, בן 22 מג'סר א-זרקא, נרצח בתחילת אפריל ביריות ביישובו. מהמשטרה מסרו אז כי הרקע לאירוע פלילי ונסיבותיו בבדיקה. חצי שנה לאחר מכן, תשובות בנוגע לרצח עדיין לא נמצאו והמשפחה מתקשה להתאושש.

"אני לא מבין איך יכול להיות שחצי שנה עברה, ואף אחד לא חקר את הרצח של הבן שלי", זועם רוחי עמאש, אביו של ברכאת. למרות מעצר של שני חשודים בפרשה, לטענתו פניות המשפחה למשטרה אינן נענות גם כשמנסים להעביר לחוקרים ראיות חדשות וכיווני חקירה שלדבריו טרם נבדקו.

חקירת עוון ולא חקירת חשד לרצח

עו"ד מוטלק בדראן, שמייצג את המשפחה, מעלה שורה של שאלות הנוגעות להתנהלות המשטרה בחקירה. בין היתר, הוא מצביע על כך שלא צורף פרקליט מלווה, אף שלדבריו מדובר בפרקטיקה הנהוגה בתיקי פשיעה חמורה כמו רצח.

בדראן מוסיף כי הסיווג הראשוני של התלונה בתור חקירת עוון ולא כחקירת חשד לרצח, מעורר תמיהה: "לא מדובר בעניין סמנטי בלבד: רצח הוא עבירת פשע מהחמורות בדין הפלילי, בעוד שעוון משתייך לקטגוריית עבירות בדרגת חומרה נמוכה יותר. לסיווג עשויות להיות השלכות על אופן הטיפול בתיק, סדרי העדיפויות והמשאבים המוקצים לחקירה", הוא מסביר.

"הסיווג הראשוני אינו קובע את מהות האירוע ואינו מונע שינוי של כיוון החקירה, אך הוא מחייב הסבר לנוכח נסיבות המקרה. הזנחה ב'דברים הקטנים' קובעת איך תיראה תוצאת החקירה", מוסיף בדראן ומציין את שיעורי הפענוח הנמוכים במקרי רצח בחברה הערבית. "אני מאמין שאם מתרשלים בדברים הקטנים, מתרשלים גם בדברים הגדולים".

הבעיה, טוען עורך הדין, מתחילה מאופן מילוי טופס התלונה: "אני נדהם לראות שבאישור התלונה רשום 'ירי במקום מגורים' או משהו כזה, בלי לציין שזה רצח. גרוע מכך רשום שהמודיע הוא הנרצח עצמו".

המשפחה התרסקה

בעדות מפורטת שמסר אביו של הנרצח, הוא העלה שורה של שאלות שלדבריו מחייבות בדיקה יסודית. על פי גרסתו, ב-3 באפריל 2026 הגיעו שני אנשים רעולי פנים לבית של חבר, נכנסו וירו בבנו למוות. עמאש רוצה לברר כיצד ידעו החשודים שבנו נמצא דווקא באותו בית ובאותה שעה, ואם עקבו אחריו או קיבלו מידע על מקום הימצאו.

אחת הנקודות המרכזיות קשורות לשיחת טלפון שקיבל ברכאת ביום הרצח. לדברי האב, בנו עמד מחוץ לבית המשפחה לבדו במשך זמן ממושך, קיבל שיחה ובעקבותיה הלך לבית חברו, שם נרצח. עמאש רוצה שיבדקו מי התקשר לבנו ואם ניתן לברר את תוכן השיחה באמצעים חוקיים. הוא מדגיש כי אינו קובע שהיה קשר בין השיחה לרצח, אך סבור שמדובר בכיוון חקירה חיוני.

שאלה נוספת נוגעת לטלפון הנייד של ברכאת, שלטענת האב נעלם מזירת הרצח. המשפחה מבקשת לברר היכן נמצא המכשיר ואם ניתן להפיק ממנו מידע שעשוי לשפוך אור על נסיבות הרצח. המשפחה רוצה גם לבדוק את תיעודי מצלמות האבטחה באזור ואת נתיב הבריחה של החשודים לכאורה, לעקוב אחר תנועות החשודים לפני הירי ואחריו ולהשוות את התיעודים ללוחות הזמנים ולעדויות.

עמאש מספר שבבוקר הרצח, בערך ב-04:30, כשהיה בדרכו מבית סבו הביתה, ברכאת עבר ליד ביתם של שני האנשים שהוא חושד שמעורבים ברצח – אך לא הותקף. הוא רוצה להבין אם יש לכך משמעות ביחס לאירועים שהובילו לרצח.

עמאש הוא מורה למתמטיקה בבית ספר אך לאחר רצח בנו, עזב את העבודה. "הוא בדיכאון. קשה לו לעמוד מול הילדים, קשה לו ללמד. קשה לו לפגוש אנשים ולדבר איתם", אומר עו"ד בדראן. "המשפחה התרסקה. ברכאת היה אדם שסמכו עליו, אהבו והעריכו אותו".