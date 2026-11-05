37 שנים לאחר נפילת הקומוניזם: הונגריה פירסמה תיקי סוכנים של המשטרה החשאית

הונגריה פתחה אתמול (רביעי) לציבור תיקי משטרה חשאית מתקופת הקומוניזם שהיו שמורים עד כה בארכיון ללא גישה, כך על פי דיווח בבי.בי.סי.

"אני מבקש מכולם להתייחס לפרסום המסמכים המאוחר הזה בכבוד ובאנושיות," אמר ראש הממשלה פטר מגיאר לעיתונאים בארכיון המדינה בבודפשט. "משפחות רבות יתמודדו כעת עם מידע קשה שלעיתים קשור לקרוב משפחה שנפטר," הוסיף. "אי אפשר לעבד טראומה בלי דיון ושאלות".

Today is an important day in Hungary’s political transformation. At 9.30 am, on the 70th anniversary of the crushing of the 1956 Revolution, the names of 60,000 former informers recruited by the communist regime will be made public on the https://t.co/ctQSKVeY1y website. https://t.co/27nkDMViC7 — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 4, 2026

לדברי הממשלה, הפרסום של 'תיקי סוכנים' יסייע לחברה ההונגרית להחלים מהטראומות של 45 שנות שלטון קומוניסטי. עם זאת לטענת המבקרים, ההחלטה התקבלה מאוחר מדי, התיקים עצמם אינם שלמים והמהלך עלול להוביל לפילוג בעם ולסבל מיותר לבני משפחה שיקיריהם היו קורבנות של המשטר.

Fulfilling one of TISZA’s key promises, we will make the secret police files from the socialist dictatorship public on 4 November.

This will be a difficult and sensitive issue for many families, but without confronting the past, there can be no genuine political change. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) October 31, 2026

תאריך פרסום התיקים הוא סמלי – ב-4 בנובמבר 1956 טנקים סובייטיים נכנסו לבירה בודפשט ולערים נוספות במדינה כדי לדכא מרד הונגרי.

המרד החל ב-23 באוקטובר 1956 כהפגנת סטודנטים המונית בבודפשט. המפגינים דרשו חופש ביטוי, בחירות דמוקרטיות, עצמאות מברית המועצות ואת החזרתו לשלטון של המנהיג המערבי-רפורמיסטי אימרה נאג'. ב-4 בנובמבר, פלש הצבא האדום בכוחות טנקים לבודפשט ולערים נוספות. המורדים ההונגרים, שהיו חמושים בעיקר בנשק קל ובבקבוקי מולוטוב, נלחמו בגבורה אך הוכרעו.

כ-2,500 הונגרים נהרגו בעימותים, ויותר מ-200,000 אזרחים ברחו מהמדינה כפליטים אל המערב. נאג' נעצר, נשפט בחשאי והוצא להורג ב-1958.

שמות רבים הושחרו ורבים מהקבצים הוסתרו

הפרסום של תיקי סוכנים ששיתפו פעולה עם שירותי הביטחון הפדרלי רוסי (FSB) או נאלצו למסור מידע תחת כפייה ואיומים, הייתה הבטחה מרכזית בקמפיין הבחירות של מגיאר שניצח בבחירות באפריל. הוא רואה בצעד את מימוש הבטחה שניתנו על ידי אלו שהפילו את המפלגה הקומוניסטית בהונגריה ב-1989 .

ממשלות שמרניות, סוציאליסטות-ליברליות ואפילו מפלגת 'פידס', מפלגת הימין השמרנית שכיהנה בשלטון עד אפריל, שקלו מאז לנקוט בצעד דומה אך בסופו של דבר סירבו לפתוח את התיקים.

מאז 1998 אנשים פרטיים והיסטוריונים יכולים לבקש לחקור תיקים. עם זאת שמות רבים הושחרו ורבים מהקבצים הוסתרו על ידי שירותי הביון הפוסט-קומוניסטיים לשימושם האישי. בנוסף, במהלך 36 השנים האחרונות היו דליפות תכופות של נתונים מהקבצים, במסגרת מלחמות פוליטיות בין ממשלות. מסמכים רבים נגרסו בין 1988 ל-1989 – כשאחיזתה של המפלגה הקומוניסטית בהונגריה הלכה ונחלשה.

כ-160-150 אלף אנשים גויסו בהונגריה כמודיעים

כעת שמותיהם ונתונים אישיים של כ-60,000 אנשים שגויסו על ידי שירותי הביון מתקופת הקומוניזם זמינים באתר nyitottaktak.hu.

רשומה טיפוסית מתעדת את שמו האמיתי של המודיע, שם הקוד שלו, תאריך הלידה, כתובת ושם האם , מניע הגיוס שלו – בין אם מרצון או בגלל סחיטה או כפייה – ושם הקצין שטיפל בו.

קבוצה נוספת של תיקים , הידועה כ"תיקי B", נמצאת בתהליך דיגיטציה ותהיה זמינה ב-25 בפברואר. מסמכים אלה אלה יספקו יותר פרטים על תהליך הגיוס ועל הערך של המידע שסופק.

מבקרי פתיחת התיקים חוששים כי שאנשים ימהרו לשפוט את מי שימצאו בתיקים, ולא ירצו להבין את המניעים האפשריים מאחורי פעולותיהם. ההערכה היא ש-160-150 אלף אנשים גויסו בהונגריה כמודיעים של המשטר הקומוניסטי בין דצמבר 1944 לפברואר 1990.

רבים מהם נסחטו באיומים על מקום העבודה או הזדמנויות לימודים, באובדן גישה לתרופות, או בהדלפת מידע על חיי המין או ההתמכרויות שלהם. פרטים אינטימיים כאלה צונזרו מהתיקים שפורסמו.