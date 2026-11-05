ארבעה עובדים נפצעו באורח בינוני במהלך עבודתם בירושלים, אשקלון וחדרה

בשעה 08:58 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר, על עובד שנפל מגובה של כ-5 מטר במהלך עבודתו במפעל בנהריה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה, גבר בן 52 במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.

בשעה 11:18 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש על עובד שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו במפעל ברחוב חוצות היוצר באשקלון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה, גבר כבן 30 במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.

בשעה 12:11 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על עובד שנפצע במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב החצב בחדרה. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבי"ח הלל יפה, גבר בן 32 במצב בינוני, עם חבלות בגפיים עליונות.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי לעובד בן 30 שנחבל בגפיו ובראשו תוך כדי עבודתו במפעל ברחוב חוצות היוצר באשקלון. ברני דב מלאכי ובטי עמר, חובשי איחוד הצלה שהעניקו לו סיוע רפואי מסרו: "לדברי חבריו – הוא נפגע מהמלגזה במהלך עבודתו במפעל ובעקבות כך הוא נחבל בראשו ובגפיו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב בינוני ויציב".