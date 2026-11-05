עצרת הנוער לזכר רצח רבין: "האש שקרעה אותנו אז מודלקת שוב"

אלפי בני נוער התכנסו אמש (רביעי) בהר הרצל בעצרת לציון 31 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. העצרת התקיימה הערב תחת הכותרת 'בונים יחד עתיד משותף', והשתתפו בה בני נוער יהודים וערבים, דתיים וחילונים, חניכי תנועות נוער. את העצרת הנחתה העיתונאית עמליה דואק, ובסיומה הופיע הזמר בניה ברבי. לפי מארגני העצרת, היא נועדה לקרוא למנהיגים הפוליטיים "לגלות אחריות לאומית, להתעלות מעל המחלוקות ולפעול למען עתידה המשותף של מדינת ישראל" ולהעביר מסר כי "אסור שמחלוקת תהפוך להסתה ואלימות".

שרית זוסמן, אמו של רס"ל בן זוסמן ז"ל שנפל ברצועת עזה בדצמבר 2023: "לפני 31 שנה הייתה בחירה, והיא הייתה נפשעת. מילים הובילו לאסון, אבל מילים גם יכולות לברוא עולם, חיים וחזון. אל תאמינו למי שאומר שאין סיכוי לשנות את השיח ואת המציאות. תאמינו בכם, תאמינו באדם שמולכם, תבחרו להאמין שיהיה פה טוב ותשמיעו מילים טובות".

יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר ואביו של סמ"ר ירון שי ז"ל שנפל בקרב ב-7 באוקטובר: "הרוצח המתועב שירה ברמטכ"ל מלחמת ששת הימים שהפך להיות ראש ממשלת ישראל, הרוצח הזה לא רק הרג איש יקר, הוא גם ניסה להרוג את התקווה. הוא ניסה להתנקש ברוח הדמוקרטית של מדינת ישראל. ואנחנו חייבים לזכור את כל זה, ואנחנו חייבים להבין שלכולנו יש תפקיד בהבטחת קיומה וביטחונה של מדינת ישראל".

רתם בכר, שורד אירועי 7 באוקטובר מקיבוץ בארי: אנחנו לא חייבים להסכים, אבל אנחנו חייבים לזכור שגם ביום אחרי הבחירות, גם אחרי הוויכוחים הכי קשים, אנחנו עדיין צריכים לחיות כאן יחד. רצח רבין מזכיר לנו מה עלול לקרות כשמחלוקת הופכת לשנאה, וכשאנחנו מפסיקים לראות במי שחושב אחרת מאיתנו אדם שראוי להקשיב לו. ואני חושב שלכל אחד מאיתנו יש אחריות למנוע את זה. לי ולכם, ולכל מי שמקשיב לי היום, יש משימת חיים משותפת – לשקם מדינה פצועה. מדינה שלא קל לחיות בה. מדינה שיש בה כאב, כעס, מחלוקות ופחדים. אבל בעיניי, היא עדיין המדינה הכי טובה בעולם לחיות בה. והיא שלנו".

הרב איתן צוקר: "המשותף שלנו איננו בדעות. לכל אחד יש דעה משלו, אבל המשותף עמוק מזה. אתם תקוות העם. לראות כאן בני ובנות נוער מכל חלקי החברה הישראלית יחד זו הוכחה שאפשר לחזק את המשותף בינינו ולהמשיך את השרשרת".

קאיד אבו לטיף, במאי, יוצר ומנהל אמנותי בתיאטרון אליימאמה ברהט: "אני מגיע מהנגב. ממקום שבו שאלות של קרקע, הכרה, חינוך, ביטחון אישי ושוויון אזרחי הן חלק בלתי נפרד מחיי היומיום. המציאות הזאת לימדה אותי שבית משותף נבנה מתוך שותפות אמיתית בקביעת עתידו. בית שבו לכל אדם יש קול, לכל קהילה יש מקום, ולכל אזרח יש זכויות וכבוד. והשותפות הזאת מטילה אחריות גם עליי, גם על החברה הערבית־בדואית שממנה אני בא".

אייל אוסטרינסקי, יו"ר קק"ל: "זכרו של יצחק רבין ז״ל הוא קריאת אזהרה וקריאה לפעולה. האש שקרעה אותנו אז מודלקת שוב על ידי עסקנים ופוליטיקאים שמלבים אותה יום-יום. התשובה לפילוג תבוא ממנהיגות של אומץ לב ואחריות לאומית. תנועות הנוער שהתכנסו כאן מוכיחות שהציבור צמא לשינוי: מותר לחלוק בעוצמה, אך הבית המשותף מקודש. זו המשמרת שלנו להפסיק לעמוד מנגד, להוביל שיח ממלכתי ופרגמטי, ולבנות עתיד שבו האחריות מנצחת את הקיצוניות ומביאה אחדות אמת".

העצרת התקיימה במסגרת 'אסיפה ישראלית', ביוזמת קואליציית תנועות הנוער 'זוכרים את הרצח, נאבקים על הדמוקרטיה', בהשתתפות הנוער העובד והלומד, בני עקיבא, הצופים, השומר הצעיר, המחנות העולים, הנוער הלאומי, מכבי צעיר והאיחוד החקלאי, לצד מועצת תנועות הנוער ותנועת דרור ישראל.