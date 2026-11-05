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בריאות

בת 8 אושפזה בטיפול נמרץ עקב סיבוך שפעת

הילדה הגיעה לבית החולים שערי צדק במצב קשה, ולאחר כיממה מצבה השתפר. היא לא התחסנה נגד שפעת

בית החולים שערי צדק (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
בית החולים שערי צדק (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
מאיה צוק
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עדכון אחרון: 05.11.2026 | 10:58
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    בת 8 הגיעה היום למיון ילדים בבית החולים שערי צדק במצב קשה, עם חום גבוה וקוצר נשימה, ואושפזה כשהיא מורדת ומונשמת. לאחר כיממה מצבה השתפר והיא נגמלה מהנשמה. הילדה ללא מחלות רקע, וחוסנה בחיסוני שגרה, אך לא התחסנה כנגד שפעת.

    ד"ר שני כהן אליאס, מתמחה בכירה במחלקה לרפואה דחופה לילדים בבית החולים: "אנחנו עוקבים אחר מצבה של הילדה. לשמחתנו, היא השתפרה ונגמלה מההנשמה לאחר כיממה. עם זאת, ילדה בריאה וללא מחלות רקע, שמגיעה למצב רפואי קשה בגלל שפעת, זה מקרה מצער שממחיש שוב את החשיבות בהתחסנות נגד המחלה. שפעת היא לא רק מחלה של מבוגרים – היא עלולה לגרום לילדים ולתינוקות נזקים קשים, מיידיים, ארוכי טווח ואף מסכני חיים".

    תגיות:
    פעמון

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