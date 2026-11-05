לקראת מזג אוויר סוער: מגן דוד אדום ואיחוד הצלה פרסמו הנחיות לציבור

בסוף השבוע הקרוב צפוי מזג אוויר סוער, שבמהלכו צפויות לרדת כמויות גדולות של גשם ברחבי הארץ וקיים חשש להצפות ושיטפונות. מגן דוד אדום ואיחוד הצלה פנו לציבור לנקוט באמצעי זהירות.

ראשית, יש להישאר במקומות חמים ומוגנים, ולהקפיד על לבוש חם בשכבות, במיוחד באזור הרי הצפון והמרכז (כולל ירושלים). במידה שכן יוצאים מהבית, יש להשתדל להימנע מחשיפה ממושכת למזג אוויר סוער.

שנית, יש לוודא כי אוכלוסיות פגיעות, כגון קשישים, ילדים ואנשים עם מוגבלויות נמצאים בסביבה מתאימה ומוגנים מגשם ורוח, ואלו המתגוררים לבד מצוידים במזון ותרופות כדי שלא יידרשו לצאת מהבית במזג האוויר הסוער.

כמו כן, על מנת להיערך לרוחות החזקות, יש לקשור היטב חפצים שעלולים להתנתק ולעוף, כמו רהיטי גינה, עציצים ושלטים, כדי למנוע סכנה לעוברי אורח ולרכוש. בשימוש במתקנים כמו תנורי גז או קמין, יש להקפיד על אוורור מספק של החדר. לא להשאיר תנורי גז או קמינים דולקים בלילה או כשאין פיקוח עליהם. רצוי להתקין מכשירים לנטרול פחמן חד-חמצני בבית כדי למנוע סכנה מצטברת.

יש לוודא שציוד חירום כמו פנס, סוללות ומזון יבש זמינים לשימוש במקרה של הפסקת חשמל.

בנוסף, מגן דוד אדום הדגיש את החשיבות של התאמת מהירות הנסיעה לתנאי הדרך והיזהרות מהחלקה והצפות. איחוד הצלה הדגיש כי במזג אוויר סוער עם רוחות חזקות וגשם עז, יש להימנע מנהיגה,

ארגון איחוד והצלה הזהיר גם מכוויות קור והיפותרמיה. כוויות קור הן פגיעה ברקמות הגוף המתבטאות בצלקת ואף עלולות להגיע למצב נמק, הנובעת מחשיפה לקור קיצוני. האיברים הראשונים הלוקים לרוב בכוויות קור הם האיברים הבולטים והמרוחקים: האף, האוזניים והאצבעות. כוויית קור עלולות לגרום לאיבוד אותם איברים. בטמפרטורה נמוכה מ-15 מעלות נוצרים כלי דם קרובים לעור, במטרה לשמור על חום גוף כללי. במידה ויש סימני היפותרמיה (צמרמורת קשה, שפתיים כחולות, דיבור לא ברור), יש לפנות מיידית לעזרה רפואית.

מנכ"ל מד"א, אלי בין, הנחה את הכוחות הפועלים בשטח להיערך עם אמבולנסים, ג׳יפים עם הנעה כפולה (4X4), טרקטורונים ורכבי יונימוג ייחודים על מנת לתת מענה רפואי במקרה הצורך במקומות שבהם יהיה קושי לעבור עקב מזג האוויר.