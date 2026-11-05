עקב טעות בתאריך אחרון לשימוש: ריקול לדגני סלמון של מפעל 'אחים זנו דגים'

בעקבות טעות בתאריך אחרון לשימוש- ריקול לדגני סלמון של מפעל ״אחים זנו דגים״

מפעל "אחים זנו דגים" קורא להחזרת המוצר פילה סלמון אטלנטי טרי. סיבת ההחזרה היא שנפלה טעות בתווית ונרשם תאריך אחרון לשימוש 31.10.27 במקום 31.10.26.

משרד הבריאות מבקש מצרכנים שיש להם את המוצר לא לצרוך אותו. במקביל, המפעל אוסף את המוצר מדרכי השיווק.

פרטי המוצר:

שם המוצר: פילה סלמון אטלנטי (טרי)

מותג: אחים זנו דגים תכולה: כ 1.5 ק"ג

יצרן: די סי די, הולנד.

משווק על ידי אחים זנו דגים.

תאריך אחרון לשימוש (כפי שמופיע על התווית): 31/10/27

תאריך דייג : 18/10/26

קוד משלוח : 5231/194/26