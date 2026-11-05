ירושלים: שימוש בחומרי ניקוי גרם לתגובה כימית בבית ספר; 34 נפגעים, מתוכם 30 ילדים

עשרות אנשים חשו ברע היום (חמישי) אחרי ששאפו חומרי ניקוי במוסד חינוכי במזרח ירושלים. מתחקור ראשוני עולה כי האירוע התרחש בעקבות שימוש בחומרי ניקוי שיצרו ריאקציה כימית, אשר הובילה לפגיעתם של 34 בני אדם שנחשפו לחומרים, מתוכם 30 ילדים.

התלמידים והצוות פונו מהמבנה, ונמסרו הנחיות לסגירת בית הספר עד מחר לצורך בדיקות נוספות. בניטור שבוצע במקום לא זוהו ערכים מסוכנים.

מפקד האירוע, סגן טפסר, יוסף עמרנה, מת״ח אגוז: "מדובר באירוע מורכב עם מעורבות של חומרים מסוכנים. בשלב זה העברנו הנחיות למשטרת ישראל בדבר סגירת בית הספר עד למחר, לצורך ביצוע בדיקות סביבתיות נוספות. לוחמי האש ביצעו ניטור מקיף במבנה ונכון לעכשיו לא זוהו ערכים מסוכנים. עם זאת, על מנת להשיב את בית הספר לשגרה בטוחה יידרשו בדיקות משלימות. האירוע נמצא כעת תחת שליטה מלאה".

מהמרכז הרפואי הדסה נמסר: "מאירוע חשיפה לחומרים מסוכנים במוסד לימודי בירושלים

פונו אל בתי החולים של הדסה עין כרם והדסה הר הצופים תלמידים ואנשי צוות.

צוותי בתי החולים מטפלים בכולם בכוננות מוגברת. נכון לשעה זו מטופלים בהדסה הר הצופים 13 ילדים וארבעה אנשי צוות. כולם במצב קל למעט שני ילדים במצב בינוני עם קוצר נשימה, המקבלים טיפול בהתאם. בהדסה עין כרם מטופלים 4 ילדים במצב קל ובהכרה".

המרכז הרפואי שערי צדק: "למחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי שערי צדק הגיעו 15 נפגעים מהאירוע בבית ספר במזרח ירושלים: 14 ילדים ומבוגרת אחת. לפי הערכה ראשונית, הם נחשפו לתערובת של חומרי ניקוי. מצבם של כלל הנפגעים קל. הם סובלים מקוצר נשימה, בחילות, סחרחורות וצריבה בעיניים, ומקבלים טיפול והשגחה במלר״ד".